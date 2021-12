Consumentenorganisatie Test Aankoop betreurt dat er een gebrek aan stock van kindermaskers aan betaalbare prijs is op de Belgische markt.

Het Overlegcomité van 3 december besliste om mondneusmaskers te verplichten vanaf 6 jaar, wat een ware stormloop op apothekers en supermarkten heeft veroorzaakt.

'Niet alle maskers zijn geschikt voor kinderen', laat Test Aankoop weten. 'Nochtans is het belangrijk dat kinderen een goed passend masker dragen om de verspreiding van het virus te vertragen. Het kind moet comfortabel door het masker kunnen ademen, anders zal hij of zij eerder geneigd zijn het masker af te doen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Bovendien bevelen de gezondheidsautoriteiten aan het masker na 8 uur gebruik of na 4 uur intensief gebruik te vervangen, of wanneer het nat of vuil is, wat bij kinderen sneller het geval zal zijn. Daarom is het eens te meer van belang dat ouders over voldoende geschikte maskers voor hun kinderen beschikken.'

Een recent onderzoek van Test Aankoop in 50 fysieke winkels en webshops zoals supermarkten, drogisterijen, apotheken en parafarmaceutische bedrijven wees uit dat slechts 25 procent van die winkels een voorraad van kindermaskers had. Meestal was er in die winkels slechts één model beschikbaar.

Test Aankoop benadrukt daarnaast dat het belangrijk is dat consumenten weten welk type masker ze kopen en hoe veilig ze zijn. Sciensano deed daarop een onderzoek waaruit verschillende wegwerpmondmaskers beperkte hoeveelheden van potentieel gevaarlijke stoffen bevatten. Momenteel is er geen gezondheidsrisico. Sciensano zal echter in samenwerking met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en de Universiteit Gent (UGent) haar onderzoek voortzetten om na te gaan of en in welke mate deze deeltjes daadwerkelijk een gezondheidsrisico kunnen vormen.

'Wij zijn zeer verheugd dat de regering zich ertoe heeft verbonden controles uit te voeren en een regelgeving op te stellen', zegt Simon November van Test Aankoop. 'Dit moet de fabrikanten van maskers ertoe verplichten volledig transparant te zijn over de kwaliteit en de samenstelling van hun producten. Nu moet er dringend actie worden ondernomen op dit gebied, aangezien de verplichting om een masker te dragen nu wordt uitgebreid tot een jonger en dus kwetsbaarder publiek.' (Belga)