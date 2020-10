Turnen, judo, basketbal, zaalvoetbal, tafeltennis ... al die indoorsporten staan minstens tot en met 19 november voor iedereen on hold, ook voor de kinderen tot 12 jaar. Het ministerieel besluit dat de federale regering woensdagavond publiceerde over de coronamaatregelen, bepaalt immers dat de sportzalen de deuren moeten sluiten, zo zegt Sport Vlaanderen donderdag. Een streep door de rekening van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA), die eerder nog had gezegd dat -12-jarigen onbeperkt zouden kunnen blijven sporten, ook indoor.

"Alle indoorsportinfrastructuren dienen verplicht gesloten te worden", stelt ook de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vast. "Alle indoorsportactiviteiten in clubverband voor alle leeftijden, ook voor geboortejaar 2008 of later, zijn niet langer toegelaten."

Er zijn enkele uitzonderingen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen wel nog in de zaal terecht voor sportkampen of voor de lessen lichamelijke opvoeding in het leerplichtonderwijs, aldus Sport Vlaanderen. Daarnaast mogen zij ook hun buitensporten in groepsverband blijven beoefenen (in tegenstelling tot wie ouder is).

Voor Vlaams minister Ben Weyts is het een teleurstelling. "Kinderen tot 12 jaar kunnen blijven sporten: ook contactsport, ook indoor, en ook in wedstrijdverband", had hij eerder deze week nog gezegd. Maar dat bleek dus toch niet haalbaar. "Dit verbod treft duizenden kinderen die lid zijn van een sportclub", reageert zijn kabinet donderdag in Het Nieuwsblad. "Zij zijn nu hun uitlaatklep kwijt, terwijl alle experts het erover eens zijn dat jonge kinderen niet de motor zijn van deze epidemie. Wij begrijpen de logica niet." (Belga)