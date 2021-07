Volgens KU Leuven-intensivist Geert Meyfroidt is het belangrijk om lessen te trekken uit de grote onderlinge verschillen tussen ziekenhuizen in de sterftecijfers van coronapatiënten. Toch is het nog te vroeg om al te grote conclusies te trekken, zei hij donderdag in De Ochtend op Radio 1. Zo is een en ander mogelijk te verklaren omdat bepaalde ziekenhuizen bijvoorbeeld meer oudere patiënten hebben opgenomen.

Niet alle ziekenhuizen tekenden het afgelopen anderhalf jaar gelijkaardige sterftecijfers op in de corona-afdelingen. Zo zijn er duidelijke regionale verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië: in Vlaanderen overleed 16,5 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis, in Wallonië ruim 20 procent. Ook op de afdelingen intensieve zorgen en op het niveau van individuele ziekenhuizen zijn die verschillen merkbaar.

Volgens Vlaams parlementslid voor N-VA Lorin Parys, die de cijfers opvroeg, dringt grondiger onderzoek zich op. KU Leuven-intensivist Geert Meyfroidt is het daarmee eens, al moet er ook gekeken worden of bepaalde verschillen logisch te verklaren zijn, zei hij donderdag in De Ochtend op Radio 1. Zo hebben bepaalde ziekenhuizen misschien in verhouding meer oudere patiënten of mensen met onderliggende aandoeningen opgenomen. 'Maar daarna zijn er misschien verschillen die onverklaard blijven, en daar kunnen we iets uit leren. Niet om ziekenhuizen te penaliseren, maar wel om te bekijken of iedere patiënt wel in het juiste bed is terechtgekomen en waar we kunnen verbeteren', klonk het.

Meyfroidt pleit er ook voor om ziekenhuiscijfers voor andere aandoeningen transparant te maken en te analyseren. 'Dat is belangrijk voor een gezondheidssysteem in de 21ste eeuw dat met publiek geld wordt gefinancierd. We moeten dat systematisch doen voor een aantal belangrijke aandoeningen.'

Hier en daar gaan stemmen op om covid-zorg te concentreren in een aantal ziekenhuizen, maar daar is Meyfroidt minder voor gewonnen.

'Die zorg neemt een grote hap uit je budget, en dan komen we capaciteit tekort voor andere patiënten', zegt de KU Leuven-intensivist. 'In zware coronagolven zal het zo moeten blijven dat ieder zijn deel doet.' (Belga)