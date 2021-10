De leerlingen van het middelbaar onderwijs in Wallonië zullen opnieuw altijd een mondmasker moeten dragen. Dat heeft Waals minister van Onderwijs Caroline Désir woensdag beslist in samensprak met de onderwijspartners. De maatregel treedt na de herfstvakantie in werking.

Sinds de start van het schooljaar in september was het mondmasker in de Waalse secundaire scholen enkel nog nodig voor verplaatsingen op school. Wie neerzit in de klas, mag het masker laten voor wat het is. Dat verandert na de herfstvakantie, onder druk van de stijgende coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Vanaf 8 november wordt het mondmasker opnieuw altijd en overal op de middelbare school verplicht. In Brussel verandert er voorlopig niets: daar is de mondmaskerplicht op de middelbare scholen nooit opgeheven. Ook in de lagere scholen en kleuterscholen van het Franstalig onderwijs blijft de situatie voorlopig hetzelfde. Kinderen moeten er geen mondmasker dragen, leerkrachten en begeleiders wel.

In Vlaanderen volgt woensdagavond nog een onderwijsoverleg. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakte gisterenavond na afloop van het Overlegcomité al duidelijk dat hij extra maatregelen verwacht. 'We gaan niet dicteren wat de ministers van Onderwijs moeten doen, maar we rekenen wel op hun verantwoordelijkheidszin', zei hij. Naast het mondmasker noemde de Vooruit-vicepremier ook de vaccinatie bij tieners en betere ventilatie. (Belga)