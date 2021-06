De druk op de ziekenhuizen blijft verder afnemen. Op dit moment zijn er nog 380 ziekenhuisbedden bezet door een COVID-patiënt, het laagste aantal sinds 17 september 2020. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 16 en 22 juni werden er dagelijks gemiddeld 358 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 41 procent op weekbasis. In totaal raakten al 1.082.476 mensen besmet met het virus sinds de start van de pandemie. In diezelfde periode werden er elke dag gemiddeld 38.300 tests afgenomen, 3 procent minder dan de week voordien. De positiviteitsratio daalt met 0,7 procent en bedraagt nu 1,3 procent. Het reproductiegetal stijgt wel met 13 procent, maar ligt met 0,80 nog steeds ruim onder de 1, wat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

Het aantal sterfgevallen blijft ook afnemen. Dagelijks vallen er nog gemiddeld 5 coronaoverlijdens te betreuren, een afname met 12 procent op weekbasis. In totaal stierven in België al 25.160 mensen aan de gevolgen van het virus. Ook de situatie in de ziekenhuizen gaat er alsmaar beter uitzien. Tussen 19 en 25 juni werden er dagelijks nog gemiddeld 26 mensen opgenomen in het ziekenhuizen, een daling met een kwart. In totaal liggen er nu nog 380 Belgen in het ziekenhuis, van wie er 157 intensieve zorg nodig hebben. Op weekbasis gaat het om een daling van respectievelijk 23 en 26 procent.

Intussen is ook meer dan 40 procent van de 18-plussers in ons land volledig gevaccineerd, 72,5 procent van de volwassenen kreeg al een eerste prik van een coronavaccin. De volgende update van de coronacijfers verschijnt pas dinsdag. Vanaf vandaag/zaterdag moeten ziekenhuizen hun dagcijfers in het weekend niet langer in real time registreren, maar mogen ze dat uitstellen naar maandag. Als gevolg daarvan kunnen de COVID-19-cijfers op zondag en maandag niet geüpdatet worden. (Belga)