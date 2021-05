In de context van deze coronapandemie zijn dwanglicenties 'een perfect legitiem middel' om de wereldwijde productie en distributie van vaccins op te schroeven. Dat heeft vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie woensdag gezegd. De Commissie wil binnenkort een voorstel op tafel leggen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Dombrovskis debatteerde in het Europees Parlement over de opheffing van de patenten op coronavaccins, een kwestie die opnieuw op de voorgrond is getreden sinds de Amerikaanse president Joe Biden zich voorstander heeft getoond. Hoewel de Europeanen bereid blijven een concreet voorstel van Washington te bekijken, wil de Commissie spoedig bij de WTO een eigen voorstel indienen om de mondiale productie te verhogen en de toegang tot vaccins in arme landen te verbeteren.

Daarbij zal de Commissie onder meer inzetten op vrijwillige licenties, waarbij vaccinontwikkelaars en -producenten knowhow en technologie delen met producenten in armere landen en investeren in de lokale productiecapaciteit. 'We verwachten dat alle producenten en ontwikkelaars concrete toezeggingen doen om een sterkere bevoorrading voor kwetsbare ontwikkelngslanden te ondersteunen', zei Dombrovskis.

Tegelijkertijd erkende Dombrovskis dat dwanglicenties 'in de context van een pandemie een perfect legitiem instrument zijn' om de productie op te schroeven. Dat veronderstelt volgens hem wel dat de WTO-lidstaten verzekeren dat hun wettelijk kader over dwanglicenties doeltreffend is. Er moet dan ook een compensatie worden voorzien voor de patenthouder. De dwanglicenties zouden dan export kunnen dekken naar landen die productiecapaciteit ontberen.

In het Europese halfrond herhaalde de linkerzijde dat de EU verder moet gaan en haar scepsis over de tijdelijke opheffing van patenten moet laten varen. 'Het is tijd dat Europa vaccins gaat aanzien als een wereldwijd publiek goed, waarvan beschikbaarheid en prijs niet aan de discretie van drie of vier private bedrijven wordt gelaten', zei de groene cofractieleider Philippe Lamberts, aanstippend dat Pfizer, Johnson & Johnson en AstraZeneca vorig jaar 23 miljard dollar hebben besteed aan dividenden en de aankoop van aandelen.

De rechterzijde betoogde dan weer dat patenten innovatie stimuleren en productiecapaciteit, kennis en de aanvoer van grondstoffen veeleer hinderpalen vormen voor het opkrikken van de productie. 'Niemand toont aan dat de opheffing van patenten tot een snelle verhoogde productie en vaccinatie zal leiden', stelde Geert Bourgeois (N-VA). Hij wees erop dat er dit jaar al 10 miljard doses zouden gefabriceerd worden. Het komt erop aan die tegen kostprijs of gratis uit te voeren naar landen in ontwikkeling, aldus Bourgeois.

Andere Europarlementsleden stelden zich vragen bij de bereidheid van farmabedrijven om vrijwillige licenties te sluiten met fabrikanten in de derde wereld. De Commissie zou in haar eigen aankoopcontracten met vaccinleveranciers alvast een clausule kunnen laten opnemen die hen verplicht om in zee te gaan met een productiesite in een land in ontwikkeling, zo suggereerde Bernd Lange, de sociaaldemocratische voorzitter van de handelscommissie in het EP.

Naar de precieze steun in het parlement voor de tijdelijke opheffing van patenten blijft het voorlopig raden. Het halfrond stemt pas in juni een resolutie over de kwestie. Eensgezind zijn de parlementsleden wel in hun oproep aan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om in navolging van de EU meer vaccins te laten vertrekken naar derde landen. Tot dusver zijn ongeveer de helft van de ruim 400 miljoen in Europa geproduceerde vaccins uitgevoerd. (Belga)