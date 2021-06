Europeanen die zijn ingeënt tegen covid-19, kunnen vanaf 9 juni Frankrijk binnen zonder bewijs van een negatieve PCR-test te hoeven voorleggen. Dat heeft de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari vrijdag bekendgemaakt op CNEW.

Reizigers uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zullen, zelfs als ze gevaccineerd zijn, nog steeds een negatieve PCR-test moeten kunnen voorleggen, zo blijkt uit een document dat de Franse regering vrijdag publiceerde.

Vanaf 9 juni wordt de reizigersstroom tussen Frankrijk en het buitenland heropend volgens modaliteiten die variëren afhankelijk van de gezondheidssituatie van landen ingedeeld op kleur (groen, oranje en rood) en vaccinatie. Voor landen die als 'groen' zijn geclassificeerd (Europese Ruimte, Australië, Zuid-Korea, Israël, Japan, Libanon, Nieuw-Zeeland en Singapore), is geen dwingende reden vereist en wordt een PCR- of antigeentest van minder dan 72 uur alleen gevraagd voor niet-gevaccineerden.

Als gevaccineerd gelden mensen die op de reisdatum ten minste 14 dagen een volledige vaccinatie hebben gehad (vier weken voor het Johnson & Johnson-vaccin).

Voor landen die als 'rood' zijn geclassificeerd (Zuid-Afrika, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turkije, Uruguay) is een dwingende reden vereist om naar Frankrijk reizen en is PCR- of antigeentest vereist, ongeacht of men gevaccineerd is of niet. Bij aankomst op Franse bodem wordt bovendien een quarantaine van 7 tot 10 dagen opgelegd.

Voor landen die zijn geclassificeerd als 'oranje', zoals de Verenigde Staten of Groot-Brittannië, is een PCR- of antigeentest vereist, zelfs als de reiziger is gevaccineerd. (Belga)