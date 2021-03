De twee weken met iets meer contactonderwijs hebben alvast niet tot een grote stijging van de positiviteitsratio geleid bij geteste Leuvense studenten. Dat blijkt uit cijfers van het testcentrum van de KU Leuven. "Het aantal positieve tests ligt in lijn met vergelijkbare andere regio's en groepen", zegt Klaas Nelissen, onderzoeker in het centrum.

In de week van 15 maart mochten studenten opnieuw twee halve dagen of een volledige dag fysiek naar de universiteit komen voor klassieke hoorcolleges, weliswaar in een bezettingsgraad van maximum 20 procent. De stijgende coronacijfers eind maart noopten de regeringen in ons land tot verstrengingen, waarop de universiteit besloot het contactonderwijs terug te draaien, op practica en vaardigheidstrainingen na. Zo heeft de KU Leuven twee weken van extra fysiek onderwijs gekend.

De positiviteitsratio van geteste Leuvense studenten is in de week van 15 maart op 4 procent vastgesteld, de week erop steeg de ratio naar 5,2 procent. "Maar we kunnen zeker niet spreken van een disproportionele stijging na de twee weken contactonderwijs", zegt Nelissen. "We volgen daarmee de stijgende trend van het land, en blijven tot nu toe nog onder het landelijk gemiddelde." De positiviteitsratio in België, berekend op de cijfers van 20 tot 26 maart, ligt dinsdag op 7,7 procent, die van het testcentrum in Leuven kruipt ook die richting uit.

Ook het aantal afgenomen tests is stelselmatig verhoogd. Gisteren/Maandag werden er 454 tests afgenomen, en bleken er 35 studenten positief te hebben getest. Beide cijfers zijn records. Het aantal positieve tests blijft nog steeds relatief laag, al neemt de positiviteitsratio wel stelselmatig toe. De contacttracing wees uit dat de meeste besmettingen in de studentenkoten plaatsvinden, en niet tijdens lessen of practica. "Dat is zeker niet onlogisch, in sommige studentenkoten leeft men samen zoals in een gezin", zegt Nelissen. "Dat de cijfers bij de studenten relatief laag blijven, bewijst dat ze goed bezig zijn", zegt rector Luc Sels. "We zullen de komende weken verder inzetten op intensief testen en doorgedreven contacttracing, want nu gaan de cijfers ook omhoog zoals in de rest van het land."

De Leuvense studenten zijn de afgelopen dagen en weken niet altijd positief in het nieuws gekomen. Het stadspark is al verscheidene keren moeten afgesloten worden wegens te grote drukte, en vorige week kwamen veel studenten samen op het Ladeuzeplein. "Hoe het Ladeuzeplein in de actualiteit is gekomen, is niet rechtvaardig", vindt Sels. "Er was geen immense samenscholing aan de gang, zoals werd voorgesteld. Slechts enkelingen hielden zich niet aan de regels. Ik ben enorm trots op de overgrote meerderheid van de studenten, ik neem mijn hoed voor hen af." (Belga)