In november zullen zestig medewerkers van AXA Bank vrijwilligerstaken uitvoeren in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). AXA betaalt in die periode het loon van de medewerkers door, de taken binnen de bank worden herverdeeld.

Het initiatief komt van directielid Peter Philippaerts, die in het verleden aan de slag was in het UC Brugmann ziekenhuis in Brussel. 'We beleven bijzondere tijden. Het is alle hens aan dek in de ziekenhuizen', zegt Philippaers, die zelf ook vrijwillig aan de slag gaat in het UZA. 'Met dit initiatief tonen we dat we als bank ook naast onze financiële dienstverlening een helpende rol willen vervullen in de samenleving.'

Zestig medewerkers zullen de komende maand, verspreid over verschillende shiften, voltijds helpen in het UZA. Het gaat voornamelijk over administratieve en logistieke taken. Ervaring in de zorgsector is dus geen must. Het ziekenhuis zorgt voor beschermend materiaal en een opleiding voor de vrijwilligers.

Bij de bankmedewerkers was er meteen veel enthousiasme over de actie: op minder dan 24 uur tijd hadden voldoende kandidaten zich aangemeld.