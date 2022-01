Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft snel stijgen. De ziekenhuisopnames stijgen ook, maar minder fors. Dat blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 3 en 9 januari waren er in ons land dagelijks gemiddeld 22.189 besmettingen. Dat is een stijging met 88 procent ton opzichte van de zeven dagen ervoor. Er werden per dag ongeveer 86.500 testen afgelegd, dat is toename van 29 procent op weekbasis. De positiviteitsratio bedraagt 27,1 procent. In diezelfde periode vielen per dag gemiddeld 19 overlijdens te bertreuren. Dat is een daling met 20 procent.

Tussen 6 en 12 januari werden per dag gemiddeld 182 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 7 procent. In de ziekenhuizen liggen momenteel 2.022 covidpatiënten (+7 pct), van wie 423 op intensieve zorg (-10 pct). Het reproductiegetal bedraagt 1,04. Is dat cijfer boven 1, dan neemt de pandemie aan kracht toe.