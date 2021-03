In alle provincies zit het aantal besmettingen in stijgende lijn, maar er zijn verschillen. De stijging is het sterkst in Namen (+52 procent), Waals-Brabant, Luik (beide +44 procent) en Limburg (+43 procent). In Henegouwen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (beide +19 procent), Antwerpen, Oost-Vlaanderen (beide +20 procent) en Vlaams-Brabant (+23 procent) is de stijging het minst sterk. Dat blijkt nog uit het dagelijkse rapport van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aandeel positieve tests bedraagt 7,7 procent (+0,4 procent). Die positiviteitsratio verschilt per leeftijdsgroep. Ze is het hoogst in de groep van 10- tot 19-jarigen (9,1 procent) en in de groep 40- tot 64-jarigen (8,5 procent). (Belga)