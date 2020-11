Verschillende experten en politici deden de voorbije dagen uitspraken over de komende feestperiode. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakte zich donderdag nog sterk dat we kerstmis 'niet via Skype gaan vieren' en dat een feest met drie of vier mensen moet kunnen als de cijfers dat toelaten.

Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vieren we kerst en oudejaar dan weer best in dezelfde, kleine kring.

'Absoluut prematuur', noemt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de uitspraken over de feestdagen. De SP.A-vicepremier wil zelf geen enkele voorspelling doen, zei hij vrijdag tijdens de commissie Gezondheid in de Kamer. 'We kunnen nu niet aankondigen wat we gaan beslissen op basis van feiten die we nog niet kennen. Dat is vervelend, maar ik raad iedereen af om daarover te speculeren. Dat heeft geen enkele zin.'

Volgens Vandenbroucke nemen de overheden de komende weken sowieso geen enkele beslissing over de feestdagen. Het volgende belangrijke Overlegcomité vindt wellicht binnen veertien dagen plaats, zei hij. 'Op basis van de informatie die we dan zullen hebben, zullen we eventueel bekijken wat we gaan doen na 1 december. Maar het is rijden en omzien, we moeten heel voorzichtig zijn.' (Belga)