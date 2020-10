Het katholiek onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs GO! reageren tevreden op de beslissing van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november.

Topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen spreekt van een terechte beslissing. 'De school is een relatief veilige omgeving, maar we zien ook dat het geen eiland in de samenleving is. Wij merken dat de schoolorganisatie steeds meer onder druk komt te staan, door toenemende afwezigheden van leerlingen en leerkrachten, die ziek zijn of in quarantaine moeten.'

Hetzelfde verhaal klinkt bij het Gemeenschapsonderwijs. 'We krijgen heel wat signalen dat het voor de scholen moeilijk te organiseren is', vertelt topvrouw Raymonda Verdyck. 'We hopen dat de genomen maatregelen snel effect zullen hebben. Het verlengen van de herfstvakantie biedt scholen een paar dagen soelaas.'

Door de verlenging van de herfstvakantie zouden scholen zich kunnen 'resetten', want het zal de verspreiding van het virus vertragen.

'Twaalf dagen is ongeveer twee keer de incubatietijd, dat is hopelijk voldoende om de druk wat te verlichten', gaat Lieven Boeve verder. 'Wij hopen alleszins na afloop opnieuw te kunnen rekenen op voldoende personeel. Maar alles is natuurlijk ook afhankelijk van hoe het virus zich de komende weken verder verspreidt in de samenleving.' (Belga)