Dat we vanaf vandaag opnieuw zonder afspraak kunnen winkelen, zorgt nog niet voor een overrompeling in de winkelstraten. 'Het is nog rustig, maar we hebben er goede hoop in dat de verkoop en de drukte zal toenemen nu er meer perspectief is', klinkt het bij Unizo. 'Als er verstrengingen of versoepelingen worden aangekondigd, zien we altijd een kleine overgangsperiode. De consument moet even wennen aan de nieuwe regels, we kunnen zeker niet spreken van een onmiddellijk 'boomende' verkoop. We geloven wel dat de verkoop en de drukte de komende dagen zal toenemen.'

Unizo merkt wel dat zowel winkeliers als klanten opgelucht zijn dat de paaspauze achter de rug is. 'De verkoop tijdens de afgelopen maand was ronduit slecht. Tegelijk zien we ook dat heel wat consumenten bewust hun aankopen hebben uitgesteld. Velen vonden dat winkelen op afspraak toch een psychologische grens. Dus het is een hele opluchting dat dat nu verleden tijd is.'

Het seizoen redden lukt volgens Unizo niet meer, maar de werkgeversorganisatie maakt zich wel sterk dat elk perspectief, hoe klein ook, de weg richting een normale verkoop vrijmaakt. 'We mogen weer met tien mensen buiten afspreken en binnenkort openen de terrassen opnieuw, dus hopelijk lokt dat de mensen ook meer naar de winkels. We zien het positief tegemoet', klinkt het nog, al benadrukt Unizo het blijvend belang van de steunmaatregelen. (Belga)