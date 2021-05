Het totale officiële dodental van de coronapandemie in Latijns-Amerika en de Caraïben is vrijdag de één miljoen gepasseerd. Sinds het virus eind februari vorig jaar voor het eerst in Latijns-Amerika de kop op stak, zijn er ook al ruim 31,5 miljoen besmettingen geconstateerd in het zuidwestelijke werelddeel.

Zo'n 90 procent van alle coronadoden in het gebied komen uit vijf landen, waar 70 procent van de bevolking van het werelddeel woont. Brazilië heeft met 446.309 doden van alle Latijns-Amerikaanse landen het meeste te lijden gehad onder de coronapandemie, gevolgd door Mexico (221.080), Colombia (82.233), Argentinië (73.391) en Peru (67.253).

In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten wil de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied nog niet op stoom komen.

Met name in Brazilië was de situatie tot voor kort alarmerend, met soms 3.000 doden per etmaal. Inmiddels is het dagelijkse aantal sterfgevallen er met al meer dan een derde afgenomen. Mexico zag een nog sterkere afname. Daar werden in januari per dag gemiddeld 1.300 coronadoden per dag geregistreerd. Nu zijn dat er gemiddeld 170.

In Colombia is juist sprake van een toename. Daar heeft het dagelijkse aantal sterfgevallen een ongekende hoogte bereikt met zo'n 500 doden per dag. In Argentinië gaat het eveneens de verkeerde kant op. Het land dat dinsdag met 35.543 nieuwe besmettingen en 745 doden in een etmaal recordaantallen meldde, heeft met ingang van vrijdagavond een nieuwe, strikte lockdown afgekondigd voor tenminste de komende negen dagen. (Belga)