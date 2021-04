Na twee coronagolven, waarbij België telkens tot de zwaarst getroffen landen van de Europese Unie behoorde, ligt de oversterfte in de eerste twee maanden van dit jaar lager dan in de EU als geheel. Dat blijkt vrijdag uit de meest recente cijfers van de Europese statistische dienst Eurostat. Ook voor de gehele EU geldt dat de oversterfte begin 2021 is teruggevallen.

Na twee pieken in de lente en herfst van 2020 is de oversterfte in de eerste twee maanden van 2021 in de EU teruggevallen tot 16 procent in januari, en 5 procent in februari. Het gaat telkens om een vergelijking met het gemiddelde van dezelfde maand in de vier jaren ervoor. België doet het nog beter, met een lichte oversterfte van 2 procent in januari en zelfs een ondersterfte van 9 procent in februari. In december scoorde België al beter dan de EU als geheel, ook al bedroeg de oversterfte toen nog 19 procent. Maar voor de EU ging het om 30 procent.

Eurostat merkt op dat januari en februari normaal de maanden zijn met de hoogste gemiddelde sterfte, vanwege de koude en het griepseizoen. In januari en februari vorig jaar was ook al sprake van ongeveer 4 procent ondersterfte in België, cijfers die toen niet heel erg veel verschilden van de Europese cijfers.

Die cijfers staan in schril contrast met de Belgische cijfers gedurende de twee pieken in 2020. In april bedroeg de oversterfte in België 74 procent, terwijl dat in de EU 25 procent was. In november ging het om respectievelijk 59 en 41 procent.

Eurostat merkt op dat de oversterfte aangeeft hoeveel overlijdens er waren tijdens een crisis, in vergelijking met normale omstandigheden. De oversterfte loopt in het algemeen parallel met de coronapandemie, klinkt het. Maar een onderscheid naar verschillende doodsoorzaken wordt evenwel niet gemaakt.

(Belga)