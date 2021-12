De nieuwe omikronvariant van het coronavirus zorgt voor een snelle stijging van het aantal coronagevallen in Afrika. Met Botswana, Ghana, Nigeria en Zuid-Afrika is omikron nu in vier landen op het continent vastgesteld, zo zegt John Nkengasong van de Gezondheidsorganisatie van de Afrikaanse Unie (Africa CDC) donderdag.

Vorige week werden in heel Afrika 52.300 nieuwe besmettingen geteld, een stijging met 105 procent in vergelijking met de week daarvoor. Zuid-Afrika was goed voor 31.000 nieuwe besmettingen. Volgens Nkengasong is het nog onbekend hoeveel mensen besmet zijn met de nieuwe variant. 'Wij zijn erg bezorgd over de situatie in zuidelijk Afrika', aldus Nkengasong. 'De aanvoer van vaccins wordt beter, maar ze worden niet snel genoeg toegediend.'

In Afrika is slechts 7 procent van de bevolking volledig ingeënt tegen het coronavirus. Het continent heeft nu 417,5 miljoen doses aangeschaft, waarvan er slechts 235,8 miljoen zijn toegediend. Volgens de CDC zijn tot nu toe in Afrika in totaal ongeveer 8,6 miljoen infecties gedocumenteerd, waarvan meer dan 223.000 met dodelijke afloop. Volgens deskundigen is het aantal niet-gemelde gevallen op het continent met zijn 1,3 miljard mensen echter waarschijnlijk hoger. (Belga)