De vijftien leerkrachten van middelbare school De Prins in Diest die de start van het nieuwe schooljaar mistten, hebben allemaal negatief getest op het coronavirus. Vorige week vrijdag hadden ze contact met een besmette leerkracht, waarna ze allemaal in quarantaine moesten. Als ze morgen/vrijdag opnieuw negatief testen, mogen de leerkrachten woensdag terug naar school.

"De werking van de school is gelukkig niet in het gedrang gekomen", zegt Ann Scheys, coördinerend directeur van middelbare school De Prins. "Toen we hoorden dat de zestien leerkrachten in quarantaine moesten, hebben we 31 augustus een online spoedvergadering gehouden met al het personeel. De extra taken van de onthaalweek zijn onder de beschikbare leerkrachten verdeeld."

De leerlingen hebben dus geen of amper last ondervonden van het missen van de leerkrachten. "Alle activiteiten en lessen konden doorgaan zoals gepland. Sommige eerstejaars hebben de kennismaking met hun klasleerkracht wel moeten uitstellen. We hopen natuurlijk dat de leerkrachten morgen negatief testen, zodat ze woensdag terug kunnen komen lesgeven, wanneer hun quarantaineperiode voorbij is", besluit Scheys. (Belga)