Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano tussen 30 december tot 5 januari was de omikronvariant goed voor 86,4 procent van de besmettingen.

'Het was voorspeld dat omikron volledig dominant zou zijn tegen eind vorig jaar, maar dat is niet gebeurd. Het is maar hoe je het bekijkt of dat een goede zaak is. Nog naar schatting 15 procent van de besmettingen zijn nog steeds delta, en het is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is delta nog altijd meer ziekmakend dan omikron', zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie.

Dat is belangrijk voor de impact op ons gezondheidssysteem, aldus Ramaekers. 'Onze ziekenhuizen moeten dus blijven rekening houden met de deltavariant. Wat het gaat geven zullen we al de komende weken zien, want het evolueert heel snel. Ook naar de vaccinatiestrategie moeten we in het achterhoofd houden dat delta nog geen verleden tijd en moeten we rekening houden met de vorige varianten.'