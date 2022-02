In 2021 was er minder verkeer dan in 2019, toen de coronacrisis nog niet uitgebroken was. Wereldwijd was er vorig jaar in vergelijking met 2019 10 procent minder verkeer, en tijdens de spits was dat 19 procent minder. Dat blijkt woensdag uit de Tomtom Traffic Index. Dat zal niet blijven duren want de wegen worden weer drukker wanneer de coronabeperkingen worden opgeheven, voorspelt Tomtom.

De index is gebaseerd op informatie uit 404 steden wereldwijd. Het bedrijf verzamelde die informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. De onderzoekers keken niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rondom de steden.

In 283 van die 404 steden was er minder verkeer dan in 2019, maar in verschillende steden waren er in de loop van het jaar echter extreme verschillen. Zo was er extreem weinig verkeer als er reisbeperkingen van kracht waren en was er extreem veel verkeer op de baan als die beperkingen opgeheven werden.

In ons land had de heropening van de scholen in september een grote impact. Zo was er in september 2021 10 procent meer verkeer dan in september 2019.

De drukste plek in België is Brussel, met een verkeersopstopping van 34 procent. Dat betekent dat reistijden gemiddeld 34 procent langer waren dan wanneer er geen file is. Concreet wil dat zeggen dat mensen voor een rit die normaal gesproken 30 minuten zou duren, gemiddeld tien minuten langer onderweg zijn.

Na Brussel volgen Antwerpen (met een verkeerstopstopping van 26 pct), Leuven (22 pct), Luik (21 pct), en Gent (20 pct).

Wereldwijd is Istanboel in Turkije de drukste stad. Een rit die op lege straten een uur zou duren, duurt daar in de avondspits meer dan twee uur. Daarna volgen Moskou (Rusland) en Kiev (Oekraïne).

TomTom keek ook naar de CO2-uitstoot in Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn. Naar verhouding is Amsterdam de minst vervuilende stad van die vier. De gemiddelde benzineauto stoot in Amsterdam bijna 16 kilo CO2 uit per 100 kilometer. In Berlijn is dat 18,5 kilo, in Londen 22 kilo en in Parijs 23 kilo. Volgens TomTom komt dat doordat de wegen in Amsterdam efficiënt zijn ingericht. Automobilisten kunnen redelijk soepel doorrijden en hoeven minder vaak af te remmen en weer op te trekken. (Belga)