Tussen 9 juni en 15 december dit jaar zijn ruim 6.000 horecazaken door de inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. Daarbij werd voor 689 zaken een pv opgesteld omdat er ernstige inbreuken zijn vastgesteld. Dat meldt Paul Van den Meerssche van de inspectiedienst vrijdag.

De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid voert sinds 9 juni uitsluitend controles uit in horecazaken. Voorheen deed ze dat ook bij handelaars en contactberoepen, maar die controles zijn naar andere diensten gegaan. De controles in horeca startten op 9 juni, omdat cafés en restaurants op dat moment volledig open mochten.

Volksgezondheid controleert de naleving van de coronamaatregelen. Concreet gaat het dan over de aanwezigheid van een CO2-meter, goede ventilatie en de aanwezigheid van een actieplan. Daarnaast kijkt de inspectie of het personeel een mondmasker (correct) draagt en of er ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. Het is de bevoegdheid van de politie om te controleren of de klanten een mondmasker dragen, of het Covid Safe Ticket wordt gebruikt en of het sluitingsuur wordt gerespecteerd.

Van 9 juni tot 15 december werden zo'n 6.000 horecazaken gecontroleerd. 'Als we dit tempo zouden aanhouden, dan zouden we ongeveer 12.000 zaken op een jaar tijd kunnen controleren. Dat komt neer op ongeveer een kwart van alle horecazaken', verklaart Van den Meerssche. 'De kans is dus vrij groot dat een horecazaak wordt gecontroleerd.'

Sinds begin november - bij de start van de vierde golf- treedt de inspectiedienst strenger op. Er worden nu meer pv's opgesteld en minder waarschuwingen gegeven dan in de periode juni-oktober. Tussen 1 november en 15 december werden er 440 pv's opgesteld. Dat is bij 26 procent van alle gecontroleerde zaken, terwijl het in de periode voordien slechts om 6 procent ging. De belangrijkste overtreding is dat er geen of onvoldoende CO2-meters aanwezig zijn in de horecazaak. Van juni tot oktober was dat in 29 procent van de gecontroleerde zaken het geval, van november tot december in 38 procent.

Verder staan de meters niet altijd in het zicht van de klant. Vanaf november werden er meer inbreuken vastgesteld rond een te hoog CO2-gehalte in de lucht. Van den Meerssche wijst erop dat dat te maken heeft met de seizoenen. In de zomermaanden worden er veel meer ramen en deuren opgezet. Dat gebeurt nu minder. 'Teleurstellend is dat nog steeds veel personeel geen mondmasker draagt of het niet correct draagt', zegt Van den Meerssche nog.

Dat gebeurt in 11 à 12 procent van de gecontroleerde horecazaken. Hij roept de horecauitbaters tot slot op om het goede voorbeeld te geven door bijvoorbeeld meteen een CST te vragen aan klanten en te controleren en zelf correct een mondmasker te dragen. (Belga)