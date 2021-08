In Israël moet sinds woensdag bijna overal de zogeheten "Groene Pas" getoond worden nu het aantal besmettingen met het coronavirus er enorm toeneemt.

Iedereen ouder dan 3 jaar moet bewijzen dat hij gevaccineerd is, negatief getest is of hersteld is van COVID-19 als hij of zij bijvoorbeeld sport- of cultuurevenementen wil bijwonen of naar de fitness, het museum, het restaurant, de universiteit of een conferentie wil gaan. In gebedshuizen geldt een uitzondering voor bijeenkomsten van maximaal 50 mensen. Met de maatregelen tracht de Israëlische regering een lockdown te voorkomen tijdens de Joodse feestdagen in september.

Dinsdag meldde het ministerie van Gezondheid 8.726 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste aantal in ruim een half jaar. Toch is meer dan 58 procent van de zowat 9,4 miljoen inwoners van Israël volledig gevaccineerd. Volgens de regering kregen ruim 1 miljoen mensen ook al een derde prik. Volgens het ministerie van Gezondheid zijn mondmaskers verplicht in alle gesloten ruimtes, behalve thuis. Buiten moet een masker gedragen worden als meer dan honderd mensen bijeen zijn. In shoppingcentra en winkels van meer dan 100 vierkante meter is slechts één klant per 7 vierkante meter toegestaan. (Belga)