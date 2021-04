Op dit moment is in de Belgische ziekenhuizen bijna de helft van de bedden op intensieve zorg ingenomen door een covid-patiënt. Dat blijkt donderdag uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano. De druk op de ziekenhuizen is het grootst in Luxemburg, Namen en Brussel; in Limburg is procentueel het minst aantal bedden ingenomen.

In België zijn er in totaal 1.992 erkende bedden op intensive care, daarvan zijn er op dit moment 933 ingenomen door een patiënt met covid-19, wat overeenkomt met een bezetting van 47 procent. Op het Overlegcomité vorige week liet premier Alexander De Croo al verstaan dat de situatie op intensieve zorg 'duurzaam moet verbeteren' alvorens er sprake kan zijn van de geplande versoepelingen op 8 mei. Op weekbasis is de druk op intensieve zorg echter met amper 1 procent gedaald, en dat baart experten zorgen.

De druk op intensieve zorg is procentueel het grootst in de provincie Luxemburg, waar 26 van de 43 beschikbare bedden (60 procent) op intensieve zorg zijn ingenomen door covid-patiënten. Ook in Namen (57 procent), Brussel (56 procent), Henegouwen (55 procent) en Oost-Vlaanderen (51 procent) is meer dan de helft van de bedden bezet.

In Limburg, waar de besmettingscijfers op weekbasis nog wel sterk stijgen, is de druk op intensieve zorgen momenteel het minst hoog. Daar zijn 52 van de 145 beschikbare bedden ingenomen (36 procent). Ook in Vlaams-Brabant (37 procent), Waals-Brabant (39 procent), Luik (40 procent), West-Vlaanderen (41 procent) en Antwerpen (42 procent) is nog meer dan de helft van de bedden beschikbaar. (Belga)