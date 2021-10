Het aantal overlijdens als gevolg van tuberculose (tbc) zat vorig jaar voor het eerst in tien jaar opnieuw in de lift. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag, die het aantal tbc-doden op 1,5 miljoen schat. De in Genève gevestigde organisatie wijt de toename aan de verstoorde gezondheidszorg tijdens de coronapandemie.

In het jaarverslag van de WHO over tbc, een ziekte die te voorkomen en te genezen is, staat te lezen dat de pandemie en de daarmee samenhangende overbelasting van de gezondheidszorg "jaren van wereldwijde vooruitgang teniet hebben gedaan". Ook dit jaar en volgend jaar zien we mogelijk een toename in het aantal tbc-doden, waarschuwt de WHO.

In 2020 "stierven er meer mensen aan tbc, terwijl er tegelijk veel minder mensen werden gediagnosticeerd en behandeld of een preventieve tbc-behandeling kregen dan in 2019", toen ongeveer 1,4 miljoen sterfgevallen aan de bacteriële ademhalingsziekte werden toegeschreven.

Nadat de coronapandemie zich verspreidde naar landen als India, Indonesië en de Filipijnen, werden "menselijke, financiële en andere middelen overgeheveld van de aanpak van tuberculose naar de strijd tegen COVID-19, waardoor de beschikbaarheid van essentiële diensten werd beperkt", aldus het rapport.

De diagnose en behandeling van tuberculose ondervond ook last van het feit dat "mensen te midden alle lockdowns minder makkelijk zorg zochten", wat betekent dat het aantal niet-gediagnosticeerde tbc-gevallen wereldwijd waarschijnlijk is gestegen van 2,9 miljoen vóór de pandemie tot 4,1 miljoen vorig jaar, terwijl het aantal bevestigde patiënten in dezelfde periode is gedaald van 7,1 miljoen tot 5,8 miljoen.

Tuberculose is een besmettelijke infectieziekte die wordt overgedragen door druppeltjes, zoals de hoest van besmette mensen. Het tast vooral de longen aan. De ziekte kan soms pas jaren na een infectie uitbreken. Symptomen zijn hoest, vermoeidheid en koorts. Tuberculose is te genezen met een antibioticakuur van enkele maanden. Indien niet behandeld, kan de ziekte tot de dood leiden. (Belga)