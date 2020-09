De Amerikaanse regering zal niet mee instappen in Covax, een internationaal initiatief dat de ontwikkeling en productie van medicijnen en vaccins tegen COVID-19 stimuleert. De VS laten zich niet beperken door multilaterale projecten die beïnvloed zijn door 'de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en China', klinkt het in een verklaring van het Witte Huis.

De WHO had in augustus al haar lidstaten uitgenodigd om in te stappen in Covax (Covid-19 Vaccine Global Access). Zo wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden beschikbaar zullen zijn voor de armere landen. De VS zijn in juli uit de WHO gestapt. Trump beschuldigt de organisatie ervan te laat te zijn geweest met de waarschuwingen voor het risico van het coronavirus. Nog volgens de president staat de WHO onder controle van de regering in Peking, ook al betaalt China lagere bijdragen aan de organisatie dan de VS.

Trump stelde ook de in Genève gevestigde organisatie mee verantwoordelijk voor het hoge aantal doden. Enkele tientallen landen hebben wel al hun belangstelling getoond voor een Covax-samenwerking. In het programma zitten al verschillende kandidaatvaccins. Zodra een vaccin effectief werkt en veilig blijkt te zijn, moeten er tegen eind 2021 twee miljard dosissen worden geproduceerd. Het doel is om zorgverleners en kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, in alle landen wereldwijd te beschermen. Het gaat over ongeveer 20 procent van de totale bevolking in de deelnemende landen. (Belga)