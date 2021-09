De Pan-Europese Commissie voor Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling heeft in naam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) enkele aanbevelingen gedaan voor 53 landen uit de Europese regio. Ze vraagt de landen om een globaal gezondheidsbeleid in te voeren waarbij een verband wordt gelegd tussen mens, dier en leefomgeving. De Commissie wil daarnaast dat de ongelijkheid op vlak van gezondheid, maar ook sociaal, economisch of wat gender betreft, wordt aangepakt. Tot slot vraagt ze om te investeren in innovatie, databeheer en het delen van die data zodat sterkere nationale gezondheidssystemen kunnen worden opgebouwd.

Ondanks heel wat waarschuwingen over globale pandemieën was de wereld niet voorbereid op SARS-CoV-2 toen het virus voor het eerst de kop opstak eind 2019. Door een verkeerde maar vooral gedifferentieerde wereldwijde aanpak bleek het virus een ware catastrofe, met reeds meer dan 1,2 miljoen doden in Europa alleen al tot gevolg. Wereldwijd vielen ruim 4 miljoen doden te betreuren. Ook de economische gevolgen waren desastreus en brachten de wereldeconomie terug op het niveau van 2008, toen een globale financiële crisis toesloeg.

De WHO roept op om te leren uit deze fouten en te voorkomen dat we ze opnieuw maken. 'We mogen niet toelaten dat een nieuwe pandemie de wereld op z'n knieën brengt en we moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat dit soort catastrofe zich nogmaals voordoet', zegt Dr Hans Henri P. Kluge, regionale directeur van WHO Europa. 'Daarom heb ik de Pan-Europese Commissie voor Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling gevraagd zich over de materie te buigen en te bepalen wat wél en vooral wat niet werkte in de aanpak van de COVID-19-crisis.'

'De Pan-Europese Commissie vraagt aan de nationale en regionale regeringen maar ook aan globale organisaties om zich te engageren tot vergaande hervormingen, te investeren in programma's en verbeteringen in hun manier van besturen in het licht van deze pandemie', vult Mario Monti, voorzitter van de Pan-Europese Commissie aan. 'De pandemie heeft aangetoond dat een aanpak op landelijk niveau niet volstond en er te weinig werd nagedacht over de grenzen heen. Het verspreiden van een ziekte in een geglobaliseerde wereld noopt een internationale aanpak.'

De Commissie roept de Europese WHO-landen op om een landoverschrijdend gezondheidsbeleid - One Health - in te voeren waarbij vooral rekening wordt gehouden met het voortbestaan van mens, dier en leefmilieu. Daarnaast wil ze ook dat de ongelijkheid binnen de samenleving wordt aangepakt en iedereen een gelijke toegang krijgt tot gezondheidszorg en sociale hulp. Ook wil de Commissie dat innovatief wordt gekeken naar partnerschappen tussen publieke en private sector, waarbij een duidelijk beeld wordt gegeven over de risico's en voordelen van een samenwerking. Landen worden bovendien opgeroepen om meer te investeren in gezondheidswerkers, en de noden op te vullen wat basisgezondheidszorg, mentale zorg en sociale zorg betreft. 'Er waren tekorten van basismaterialen, zoals beschermende materialen, maar evengoed bedden, personeel en zelfs zuurstof', klinkt het. 'Buiten de ziekenhuizen was duidelijk dat de rust-en verzorgingstehuizen voor ouderen onvoldoende beschermd waren. In vele landen werd de andere zorg, zoals kankerscreening, uitgesteld. De gevolgen hiervan zullen pas in de komende jaren duidelijk worden.'

De Commissie roept op tot de oprichting van een Global Health Board in de schoot van de G20, een globaal verdrag waarin de aanpak van een pandemie wordt beschreven en een globaal vaccinatieplan. Door de uitgebreidheid van de Europese regio binnen de WHO - gaande van Groenland tot het oosten van Rusland - pleit de commissie eveneens voor het oprichten van een Pan-Europees netwerk voor Ziektebestrijding, waarbij het delen van data tussen de verschillende landen onderling een basisgegeven wordt. (Belga)