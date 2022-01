De oversterfte nam in heel Europa sterk toe in de herfst. De meest recente cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat laten zien dat in Europa 27 procent meer mensen overleden in november dan gebruikelijk was in deze maand voor de coronacrisis.

In België viel de stijging iets lager uit dan dat hoge gemiddelde en stierven 16,3 procent meer mensen dan in de periode voor corona. De grootste oversterfte viel te noteren in Bulgarije (+88 procent) en Roemenië (+84 procent). Italië (+4 procent) en Zweden (-0,5 procent) zijn de beste Europese leerlingen qua oversterfte.

De oversterfte begon in maart 2020, toen het coronavirus Europa overspoelde. Er waren, voorafgaand aan deze, drie pieken. In april 2020 overleden er in de Europese Unie 25 procent meer mensen dan het gemiddelde van dezelfde maanden in de periode van 2016 tot 2019. In november 2020 was dat zelfs 40 procent, en in april vorig jaar 21 procent. (Belga)