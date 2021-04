De federale regering blijft voorlopig 100 procent vasthouden aan de telewerkverplichting. Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdagavond gezegd na afloop van een overleg met de werkgevers. De cijfers laten een versoepeling, bijvoorbeeld in de vorm van een terugkeermoment voor werknemers, voorlopig niet toe, klonk het. "Maar als we ons vandaag aan de regels houden, dan zijn er in de komende weken versoepelingen mogelijk."

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne lanceerde vorige week in de Kamer nog het idee om terugkeermomenten te organiseren voor de vele werknemers die nu al maanden verplicht thuis moeten werken. Die zouden dan - uiteraard gespreid - een dag per week naar de werkvloer kunnen komen. Eerder pleitte ook zijn Vlaamse evenknie Hilde Crevits daar al voor, en ook de werkgevers waren het idee genegen. Maar de coronacijfers zitten sinds enkele dagen in de lift. Tegelijkertijd blijkt dat de mobiliteit van de Belgen opnieuw wat is gestegen, wat erop wijst dat de telewerkverplichting mogelijk minder wordt nageleefd. De werkvloer lijkt dan ook nog eens een belangrijke bron van besmettingen met het coronavirus, blijkt uit cijfers van Sciensano.

Premier Alexander De Croo riep de werkgeversorganisaties daarom dinsdagmiddag bij zich voor overleg over de telewerkverplichting. Op een persconferentie na afloop van dat gesprek was de boodschap duidelijk: de telewerkverplichting kan versoepelen eens de cijfers dat toelaten, maar dat is nu niet het geval. "We zijn er ons ten volle van bewust dat we een enorme inspanning vragen, van werknemers maar ook van werkgevers. Maar we moeten doorzetten", zei De Croo. "Het perspectief dat we gegeven hebben aan de horeca en de cultuursector is er ook voor versoepelingen op gebied van telewerk, bijvoorbeeld met terugkeermomenten, maar als we ons vandaag niet aan die verplichting houden gooien we dat perspectief weg. Dat is het laatste wat we moeten doen." Een concrete timing voor versoepelingen van de telewerkverplichting gaf de premier niet, al benadrukte hij wel dat de situatie veilig moet zijn. "We zitten sinds een paar dagen in een precaire situatie. We mogen de kar niet voor het paard spannen: eerst moeten we ervoor zorgen dat de situatie onder controle blijft, en dan is dat perspectief daar."

Volgens de premier valt de stijging van de cijfers voorlopig nog te rijmen met de modellen die een aantal weken geleden zijn voorgesteld, en waarin sowieso sprake was van een lichte opwaartse knik door de verdere verspreiding van de Britse variant van het coronavirus. Maar nu moet eerst aangetoond worden dat het bij een lichte stijging blijft. "De verhoging van het aantal besmettingen is voor ons geen verrassing. Maar we moeten zeer voorzichtig blijven", aldus De Croo.

De werkgevers scharen zich achter de boodschap van de premier, zei VBO-topman Pieter Timmermans, die sprak van een "constructieve vergadering". "We willen allemaal te allen prijze een derde golf vermijden. We moeten nu volhouden", zei hij.

Timmermans hamerde er wel op dat er na de paasvakantie, "mogelijk in de tweede helft of op het einde van april" en "als de cijfers het toelaten", perspectief moet komen op terugkeermomenten voor werknemers. "Dat is uitzonderlijk belangrijk voor de capaciteit om samen aan de uitbouw van de onderneming te werken. De werkgevers staan achter de benadering, maar we houden u (premier De Croo, red.) ook aan de belofte om, wanneer het kan, in veilige omstandigheden, terugkeermomenten toe te laten." In een gezamenlijke verklaring die na afloop van de persconferentie werd verspreid spreken ook onder meer Unizo, Voka, de Boerenbond en Unisoc hun steun uit voor het verplichte telewerk. "De werkgeversorganisaties van het land roepen op om de basisregels voor het bestrijden van COVID te blijven respecteren. In het zicht van de oplossing voor deze crisis is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat elke burger dit blijft doen, zowel thuis, op school als op het werk." Ook de federale ambtenaren blijven zich aan de telewerkverplichting houden, benadrukt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. "Sinds de maatregel in voege is getreden werkt ongeveer 85 procent van de ambtenaren thuis. We zullen daar blijven op inzetten, ook al weten we dat het ook voor ambtenaren soms bijzonder zwaar begint te wegen", zei ze op de persconferentie.

In afwachting van toekomstige versoepelingen werkt de regering al samen met de sociale partners aan een mechanisme om de terugkeermomenten veilig te kunnen organiseren, zei minister Dermagne. Het coronacommissariaat werkt tegen volgende week aan een systeem waarmee de bedrijven waar telewerk niet mogelijk is tot twee keer per week hun personeel kunnen laten testen op het coronavirus, kondigde De Croo aan. Dat zou gebeuren door de bedrijfsgeneeskundige diensten, en met sneltesten. "Dat is een zeer belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat mensen die besmet zijn maar het niet weten, geen anderen kunnen besmetten", aldus de premier.

Vlaams minister Crevits schaarde zich intussen achter de boodschap van de werkgevers en de federale regering. "Gelet op de cijfers blijft de verplichting tot telewerken een belangrijke maatregel", zegt ze.

Tegelijkertijd benadrukt Crevits dat de terugkeermomenten mogelijk moeten worden zodra de cijfers dat toelaten. "Om dit als samenleving blijvend vol te houden, is er nood aan een regeling waarbij er een terugkeermoment mogelijk wordt. Dat is van belang voor het mentaal welzijn van de werknemers. Telewerken moet ook werkbaar blijven." (Belga)