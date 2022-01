In Maagdenburg, in het centrum van Duitsland, is het maandagavond tot rellen gekomen tussen betogers die protesteerden tegen de coronamaatregelen en de politie. In heel Duitsland kwamen maandag meer dan 20.000 mensen op straat tegen de coronamaatregelen.

Volgens de autoriteiten waren manifestanten door het politiecordon gebroken. Ze gooiden flessen en vuurwerk naar de politie. Geen van de agenten raakte gewond.

Zowat 2.500 mensen kwamen maandagavond in Maagdenburg op straat om te protesteren tegen de coronamaatregelen die de overheid heeft opgelegd. De organisatoren hadden geen aanvraag ingediend voor de manifestatie, die dus niet toegelaten was.

In de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, al weken het toneel van manifestaties, waren er in een twintigtal steden in totaal 10.000 manifestanten, aldus de politie. In Rostock trokken duizenden mensen door de straten van het centrum. Het protest was toegestaan op voorwaarde dat de deelnemers een mondmasker droegen. Maar die voorwaarde werd door veel mensen op het evenement in de wind geslagen.

Ook in Nuremberg, in de zuidelijke deelstaat Beieren, kwamen heel wat mensen op straat. Volgens de politie kwamen 3.000 mensen opdagen, dubbel zoveel als eerst verwacht. In Thüringen kwamen in verschillende steden 8.000 manifestanten bij elkaar, al kon dat aantal tegen het einde van de avond volgens de politie oplopen tot meer dan 10.000.

En ook in Baden-Württemberg kwamen enkele duizenden mensen op straat.

In Duitsland is iets meer dan 71 procent van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Heel wat mensen hebben ondertussen hun boostervaccin al ontvangen, maar meer dan een kwart van de bevolking - onder wie ook kinderen jonger dan 5 jaar die niet kunnen gevaccineerd worden - is helemaal niet gevaccineerd.

Duitsers die niet gevaccineerd zijn krijgen te maken met heel wat beperkingen. Ze mogen zonder negatieve test niet meer binnen in veel winkels en vrijetijdsvoorzieningen. De vaccinatie is in Duitsland al verplicht voor mensen in de zorgsector. De ethische commissie heeft zich ook uitgesproken voor de verplichte vaccinatie voor de rest van de bevolking. (Belga)