N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt het 'de logica zelve' dat er opnieuw strengere maatregelen komen om de circulatie van het coronavirus in te dijken. 'Ik kijk ernaar zoals iedereen, dat wil zeggen met twee ogen op de zorgsector', zegt hij. De Wever noemt het wel 'een zeer koude douche' voor wie zich liet vaccineren in de hoop nu weer van zijn volledige vrijheid te kunnen genieten.

'Niet zozeer de besmettingen zijn nu relevant, maar wel de druk op de ziekenhuizen en eerstelijnszorg', stelt De Wever in een vooruitblik op het Overlegcomité van woensdagnamiddag. 'Hopelijk zijn we snel over de top. Men voorspelt eind november en ik hoop dat dat waar is. Dat we intussen maatregelen moeten nemen om de viruscirculatie in te dijken is de logica zelve. Alleen stoor ik me wel aan het feit dat iedereen het nodig vindt om vooraf eigen maatregelen te eisen of te weigeren, waardoor niemand het uiteindelijk nog snapt.'

De Wever denkt wel dat er eensgezindheid is in de Wetstraat dat 'de economie nog verder schaden eigenlijk geen optie is'. 'We moeten de best mogelijke manier zoeken om met het virus om te gaan, met maatregelen die draaglijk zijn en geen acuut jojo-beleid waar de economie zwaar van afziet', zegt hij. 'Want we zijn misschien nog voor veel langer vertrokken dan we allemaal hadden gehoopt.'

De Wever heeft het verder over een 'zeer koude douche' voor gevaccineerden. 'De boodschap was: vaccineer u en dan bereikt u het rijk der vrijheid', stelt hij. 'De experten zeiden dat ook en ik verwijt hen nu niets, dat is voortschrijdend inzicht. Maar Vlaanderen was massaal op het appel en nu blijkt de besmettelijkheid onder gevaccineerden toch hoger en de hospitalisatie van zelfs gevaccineerde 65-plussers veel hoger dan we ooit hadden gedacht en dan wordt de druk op het zorgsysteem weer te zwaar. Niemand was daarop voorbereid. We gaan nu opnieuw naar een kerst en nieuw met insnoeringen van het sociale leven, dat is bikkelhard.'

De derde prik of 'boosterprik' moet er volgens De Wever in ieder geval wel snel komen. 'Deze situatie heeft ook een belangrijk psychologisch effect: men denkt 'we zijn gevaccineerd en het heeft niet geholpen, moeten we dan nog wel voor dat volgende vaccin gaan?', zegt hij. 'Ik roep wat dat betreft toch op om naar de evidentie te kijken: het vaccin beschermt wél. Je bent minder besmettelijk, je hebt minder kans op hospitalisatie en er is een enorme vermindering van de mortaliteit tijdens deze golf. Je kan daar niet naast kijken.'

De Vlaamse regering moet nu een 'kernproject' maken van de derde prik, stelt De Wever tot slot. 'We gaan de vaccinatiecentra allemaal moeten heropstarten en de bevolking weer uitnodigen', vindt hij. 'Wat mij betreft met prioritisering voor naast de zorgsector ook onder meer wie in het onderwijs staat en daar in de frontlinie per definitie met ongevaccineerden werkt.' (Belga)