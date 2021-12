De ministers van Volksgezondheid passen de teststrategie aan om de druk op de overspoelde huisartsen, testcentra en labo's te verminderen. Wie een hoogrisicocontact had maar volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus, moet zich tijdelijk nog maar één keer laten testen in plaats van twee.

De ministers van Volksgezondheid bogen zich woensdag opnieuw over de teststrategie. Met name de verplichting om twee keer een coronatest te laten afnemen na een hoogrisicocontact - op dag één en op dag zeven - zorgde samen met de andere testverplichtingen voor een erg hoge druk op de eerstelijnszorg.

Dat wordt nu tijdelijk teruggeschaald tot één test, kondigde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, geflankeerd door onder meer coronacommissaris Pedro Facon en de voorzitter van de Vlaamse coronataskforce Karine Moykens, woensdagmiddag aan op een persconferentie.

In de nieuwe strategie wordt wel een onderscheid gemaakt tussen volledig gevaccineerden en niet of deels gevaccineerden. Bovendien geldt de teststrategie enkel voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Concreet ziet het nieuwe testbeleid voor wie een hoogrisicocontact had er nu zo uit: volledig gevaccineerden moeten zich maar één keer laten testen op covid-19, en dat tussen dag drie en zes na het hoogrisicocontact. In afwachting van het - negatieve - testresultaat moeten mensen in quarantaine, al kunnen ze daar vanaf de vierde dag wel aan ontsnappen als ze tot de uitslag van de PCR-test elke dag een negatieve zelftest afleggen.

Het is dan wel de bedoeling om hoe dan ook voorzichtig te blijven, zeker als het hoogrisicocontact in kwestie onder hetzelfde dak leeft. Dat betekent onder meer de contacten beperken en zo veel mogelijk telewerken, benadrukte Moykens. Voor beroepsgroepen waar nu al uitzonderingen op de quarantaineregels gelden, zoals het zorgpersoneel, blijven die uitzonderingen bestaan.

Voor niet of deels gevaccineerden blijft het testbeleid hetzelfde. Zij krijgen twee codes voor een verplichte PCR-test op dag één en dag zeven na het hoogrisicocontact, met verplichte quarantaine tot na de - negatieve - uitslag van de tweede test. Ook voor personen met coronasymptomen verandert er niets: zij moeten zich nog atlijd laten testen in een testcentrum of bij één van de 2.700 apothekers die sneltesten afnemen. Wie twijfelt of het nodig is om een test te laten afnemen kan de zelfevaluatietool invullen op mijngezondheid.belgie.be. Op dit moment krijgen intussen gemiddeld 12.000 mensen per dag op die manier een testcode, gaf Moykens aan.

Een ander nieuw element is de manier waarop hoogrisicocontacten kunnen worden doorgegeven. Dat gebeurt via het contactonderzoek, maar kan vanaf morgen ook online via mijngezondheid.belgie.be. Wie besmet is met covid-19 kan daar de naam, het gsm-nummer en/of het e-mailadres van hoogrisicocontacten achterlaten, waarna die automatisch testcodes krijgen voor een gratis PCR-test. Wie via de coronalert-app op de hoogte wordt gebracht van een hoogrisicocontact zal vanaf volgende week maandag via een link in die app naar een website worden gestuurd, waar ook een testcode kan worden verkregen.

Afgelopen weekend steigerden de huisartsen nog tegen de plannen van de ministers van Volksgezondheid om gevaccineerden na een hoogrisicocontact nog maar één test op te leggen. Of ze nu wél willen mee werken aan de nieuwe teststrategie is niet duidelijk, maar volgens Facon is er intensief vergaderd met de artsensyndicaten en is op basis daarvan een compromis uitgewerkt. 'Het komt tegemoet aan een aantal bezorgdheden van de artsen en zoekt aansluiting bij hun voorstellen, maar niet alle elementen die zij vragen, zijn reeds opgeslost.'

Minister Vandenbroucke benadrukte dat de afgelopen dagen verder is nagedacht en overlegd over manieren om de teststrategie haalbaar te houden. 'De berichten die we krijgen uit onze ziekenhuizen zijn verschrikkelijk, wat we horen van de huisartsen is een overspoeling, en ook in andere sectoren horen we grote moedeloosheid, onzekerheid en onrust. Veel mensen zitten op hun tandvlees. We gaan samen door deze bijzonder moeilijke weken moeten komen.' (Belga)