Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil bekijken hoe de quarantaine voor mensen die uit hoogrisicogebieden komen nog verstrengd kan worden. Dat zei ze op Radio 1, waar ze vragen kreeg over de Indiase variant.

Twintig studenten uit India die in Aalst en Leuven een opleiding verpleegkunde volgen, zijn besmet met de Indiase variant van het coronavirus. De studenten kwamen begin april naar ons land via Parijs. Ze testten negatief bij hun vertrek vanuit India en ook in Parijs en bij aankomst in België was hun test nog negatief, zegt minister Verlinden. Bij een test op dag 7 werd echter wel besmetting vastgesteld. 'De studenten zijn er zich heel erg bewust van dat ze in quarantaine moeten blijven. Dus ik heb er vertrouwen in dat die besmetting zich niet verder zal verspreiden', zegt minister Verlinden.

Vandaag is er in principe inreisverbod vanuit India, omdat dat een derde land is, dat buiten de EU ligt. Mensen die vanuit India komen, moeten dus altijd in quarantaine en moeten zich ook laten testen. Toch overweegt de minister om die quarantaine vanuit hoogrisicogebiden nog strenger te maken. 'Vandaag kan wie in quarantaine zit nog de hoogstnoodzakelijke boodschappen doen, en naar de apotheek of dokter. We moeten bekijken of we die richtlijnen nog aanscherpen voor mensen die uit hoogrisicogebieden komen.'

Minister Verlinden wijst er wel op dat dit een bevoegdheid is van de deelstaten. 'We gaan dat verder opnemen met hen.' In overleg met diezelfde deelstaten is een lijst opgemaakt met uitzonderingen op het inreisverbod. Het gaat dan onder meer om studenten diplomaten en professionele zorgverleners. 'We moeten blijven opvolgen of die lijst adequaat is en aangepast is aan de situatie (...) Maar we moeten er rekening mee houden het dagdagelijkse leven niet te moeilijk te maken', aldus nog minister Annelies Verlinden. (Belga)