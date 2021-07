Turkije schort na meer dan een half jaar de uitgaansbeperkingen vanwege het coronavirus weer op. Vanaf donderdag/vandaag mogen de Turken in het weekend en 's nachts weer buiten komen, en ook de regels rond het maximumaantal op restaurant verdwijnt. Mensen mogen ook weer naar kantoor en de bioscopen en theaters mogen weer bezoekers ontvangen. De mondmaskerplicht geldt wel nog steeds en de hygiëne- en afstandsregels moeten nog steeds gerespecteerd worden, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ook huwelijken en concerten mogen weer plaatsvinden, zolang er afstand gehouden wordt. Dansen mag alleen maar als er voldoende afstand mogelijk is en in de bars mag maar tot middernacht muziek gespeeld worden. Turkse experts hadden zich tegen de versoepelingen verzet, nu de deltavariant zich steeds meer verspreidt. Het aantal mensen dat samenkomt moet beperkt blijven, zeker binnen, klinkt het. In Turkije golden sinds november uitgaansbeperkingen, eerst in het weekend en later ook in de week 's nachts.

Restaurants en cafés moesten wekenlang de deuren gesloten houden. Eind april had de regering een 17 dagen durende harde lockdown afgekondigd. Zoals in vele landen daalt ook in Turkije het aantal nieuwe besmettingen elke dag. In het land met 84 miljoen inwoners zijn er dagelijks 5.000 tot 6.000 nieuwe besmettingen. Ruim 40 procent van de bevolking heeft minstens één dosis van een vaccin gekregen. (Belga)