Het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen vanwege het coronavirus is op een week tijd, van 4 tot 10 augustus, met 22 procent gestegen, tot gemiddeld 47,4 nieuwe opnames per dag. Er liggen nu 467 mensen in de ziekenhuizen, van wie 121 op intensive care liggen, een stijging met respectievelijk 27 en 29 procent. Dat blijkt woensdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de week van 1 augustus tot 7 augustus met 12 procent toegenomen, tot gemiddeld 1.755 besmettingen per dag. Samen met de andere indicatoren stijgt ook het aantal overlijdens nog altijd, zij het dat die stijging minder sterk is. In diezelfde periode zijn er elke dag gemiddeld 3,4 overlijdens per dag gemeld, een stijging met 4 procent. In totaal eiste de pandemie in ons land al ruim 25.279 overlijdens. Er werden meer dan 51.000 tests uitgevoerd, waarvan er 3,8 procent positief bleek. Dat is een 0,6 procent meer dan in de voorgaande periode.

Luxemburg staat op kop met 5,6 procent, gevolgd door Brussel met 4,9 procent. Het totaal aantal testen nam wel met 6 procent af. Het reproductiegetal ligt woensdag op 1,18. Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat 8,21 miljoen mensen al minstens één prik van een coronavaccin kregen. Dat komt overeen met 71,3 procent van de volledige bevolking. Er zijn ook al 7,38 miljoen mensen volledig gevaccineerd (64,1 procent). In Vlaanderen heeft 90 procent van de volwassen bevolking al minstens één prik gekregen, in Wallonië 79 procent en in Brussel 62 procent. (Belga)