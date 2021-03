Op dit moment liggen er 637 patiënten op intensieve zorgen, dat zijn er opnieuw 36 meer dan gisteren. Dat zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag op de persconferentie na het Overlegcomité, waar bijkomende verstrengingen werden aangekondigd.

'Als dit vijf dagen zo doorgaat, zitten we ver boven de 800 patiënten op intensieve zorgen. Een zeer sterke en snelle afkoelingsperiode is noodzakelijk', klinkt het.

'We weten dat we het kunnen, er is geen reden tot paniek. We hebben al bewezen dat we het kunnen', stelt Vandenbroucke gerust. 'De essentie is: veel minder contacten. We gaan de komende vier weken buiten met maximaal vier volwassenen mogen afspreken. Maar we onderstrepen daarbij wel dat Belgen vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen, maar dus in kleinere groepen.'

Vandenbroucke benadrukt dat de maatregelen niet betekenen dat er bepaalde sectoren schuldig zijn aan de stijgende coronacijfers. 'We willen niet de vinger uitsteken, maar de maatregelen worden genomen om contacten en verplaatsingen te verminderen. Met een sterke en snelle afkoelingsperiode in combinatie met vaccins kunnen we uitkijken naar een volledige heropening van scholen en andere sectoren. Dat moet absoluut lukken.'

Wat de vaccinatie betreft, bevindt België zich, na een moeilijke start, in het midden van het Europese peleton, aldus de minister van Volksgezondheid. (Belga)