Het overgrote deel van de coronamaatregelen zal vanaf 19 juli niet meer gelden in Engeland. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zoals verwacht aangekondigd op een persconferentie.

Vanaf 19 juli zullen er normaal gezien geen beperkingen meer zijn over hoeveel mensen de Engelsen binnen of buiten mogen ontmoeten, zullen de bedrijven mogen heropenen - inclusief de nachtclubs -, zal de afstandsregel van meer dan 1 meter verdwijnen en zullen er geen beperkingen meer zijn rond het aantal aanwezigen op concerten en andere evenementen of rond het aantal bezoekers in de woonzorgcentra. Ook telewerk is vanaf dan niet meer verplicht. Toegang krijgen tot events zal kunnen zonder covid-certificaat en op café mogen de Engelsen opnieuw aan de toog een pintje bestellen.

Mondmaskers

Ook zal er geen verplichting meer zijn om een mondmasker te dragen, al zullen er wel aanbevelingen zijn waar het beter is om er toch een te dragen. Die laatste beslissing was erg controversieel: zowel bepaalde experts als bijvoorbeeld de vakbonden van het openbaar vervoer waren tegen een volledige opheffing van de mondmaskerplicht. Johnson benadrukte dat gezond verstand hier moet prevaleren: er is een groot verschil tussen pendelen in een volle metro en 's avonds laat alleen in een wagon zitten.

De strenge grenscontroles blijven nog gelden, om geen nieuwe varianten toegang te geven tot het land. De regels rond zelfisolatie veranderen dan weer wel. Johnson begon zijn persconferentie door te benadrukken dat de pandemie nog niet voorbij zal zijn op 19 juli, en dat het aantal nieuwe besmettingen 'vrij snel stijgt'. Er zullen dus nog doden vallen door het virus en Johnson riep op om voorzichtig te blijven. Maar we moeten ook met het virus leren leven, en de vaccinatiecampagne is een succes, zei hij.

Het loslaten van de regels maakt dan ook deel uit van het Johnsons plan om 'te leven met covid'. De regering rekent nu op de bevolking om 'geïnformeerde beslissingen' te maken rond het beheersen van de pandemie. Ook kondigde Johnson aan dat de tijdspanne tussen twee dosissen van het AstraZeneca-vaccin wordt verkort, van 12 tot 8 weken. Zo zal elke volwassene tegen midden september gevaccineerd kunnen zijn.

Deltavariant

De finale beslissing over de versoepelingen wordt op 12 juli genomen, maar Johnson gaf wel aan dat het nu het moment is om te versoepelen. 'We moeten eerlijk zijn, als we niet kunnen heropenen in de zomer, tijdens de schoolvakanties en als het weer goed is, wanneer kunnen we dat dan wel doen?', zei hij. 'De winter is een andere optie, maar dat is veel minder ideaal omdat we dan meer binnen zitten en de kinderen weer naar school gaan.'

Het Verenigd Koninkrijk is een van de koplopers qua vaccinatie (86 procent van de volwassenen kreeg minstens één prik, 64 procent is volledig gevaccineerd), maar de deltavariant heeft roet in het eten gegooid. Daardoor stijgt het aantal besmettingen nog steeds sterk in het land. De afgelopen zeven dagen testten elke dag gemiddeld 27.334 Britten positief op het virus, een stijging met 53,2 procent in vergelijking met de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg met bijna een kwart, terwijl het aantal doden relatief laag blijft. De afgelopen week stierven gemiddeld 9 personen per dag, een stijging met 5 procent.

De versoepeling van de maatregelen was al in juni voorzien, maar door de deltavariant werd die een maand uitgesteld. (Belga)