Een nieuwe studie uit Israël toont de noodzaak van twee prikken van het Pfizer-BioNTechvaccin tegen het coronavirus. Uit een nationaal onderzoek van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid en producent Pfizer is gebleken dat het vaccin een tot twee weken na de eerste dosis een bescherming biedt van 58 procent tegen een besmetting.

Tegen een ziekenhuisopname biedt de eerste dosis 76 procent bescherming en tegen een overlijden 77 procent. Zeven dagen na de door de producent aanbevolen tweede dosis is het risico op ziekenhuisopname als overlijden telkens met meer dan 95 procent verminderd.

De auteur van de studie, die in het vaktijdschrift The Lancet gepubliceerd werd, benadrukt dat er nog weinig bekend is over de duur van de werkzaamheid van de eerste dosis. Wanneer slechts één dosis wordt toegediend, kan dit betekenen dat de beschermingsduur tegen het virus korter is, zeker bij varianten is dit mogelijk. In het algemeen bestaan er ook nog onzekerheden over de duur van de immuniteit na de tweede dosis.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens die tussen 24 januari en 3 april in Israël verzameld zijn. Op 24 januari hadden ongeveer 2,6 miljoen Israëli hun eerste prik gekregen en 1,2 miljoen ook hun tweede. Op 3 april hadden 5,3 miljoen inwoners hun eerste dosis al ontvangen en 4,6 miljoen hiervan hadden ook hun tweede dosis al gekregen. In totaal wonen er zo'n 9,3 miljoen mensen in Israël.

Israël is op 19 december begonnen met vaccineren. De campagne verliep zeer vlot en succesvol. In de overeenkomst van de Israëlische regering met Pfizer stond dat Israël zijn vaccinatiegegevens moest delen met Pfizer. Het land geldt als modelland voor de analyse van vaccinatiegegevens. (Belga)