Voortaan is op de druktebarometer van de kust ook de drukte op treinen richting de zee te zien. Dat heeft de voorzitter van Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu, maandag gezegd op een persconferentie naar aanleiding van de start van de zomer. De nieuwe functie moet tegemoetkomen aan de problemen met overvolle treinen.

De druktebarometer, die vorige zomer in gebruik werd genomen omwille van de coronapandemie, is intussen goed ingeburgerd. Via mobieletelefoondata brengt de barometer permanent de situatie in elke badplaats in kaart. Elke zone krijgt daarbij een kleur van donkergroen tot oranje, afhankelijk van de drukte. Ondertussen is de barometer ruim 2,75 miljoen keer geraadpleegd.

Voortaan is ook de drukte op aankomende treinen aan zee online te zien. 'Vorig jaar hebben we problemen gehad in bepaalde kuststeden met overbezette treinen', zo zei Lahaye-Battheu. 'Daarom is er hard ingezet op overleg met spoormaatschappij NMBS. Dat geeft als resultaat dat we nu een druktebarometer voor treinen kunnen toevoegen en ook dat kunnen gebruiken om drukte te managen.' (Belga)