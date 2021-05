Voor het eerst sinds enkele weken was er in het UZ Brussel in de afgelopen 24 uur geen nieuwe covid-opname. Het Brussels ziekenhuis ziet het aantal opnames nu echt dalen. 'Maar de druk op intensieve zorg blijft hoog', waarschuwt woordvoerster Karolien De Prez. Wanneer de bezetting op intensieve echt afneemt, kan de achterstand van uitgestelde zorg opnieuw weggewerkt worden.

De laatste keer dat er in het UZ Brussel geen enkel coronageval binnen kwam, was tijdens de paasvakantie op 12 april. Toen lagen er 69 covid-patiënten in het ziekenhuis. Daarvoor was het geleden van 17 februari, maar toen had het UZ Brussel slechts 19 patiënten met corona. Momenteel worden in het UZ Brussel 46 covid-patiënten verzorgd. Een week geleden waren dat er nog 65. Op de covid-dienst intensieve zorg liggen vandaag 23 patiënten, evenveel als een week geleden.

'Het blijft elke dag evalueren voor intensive care', zegt De Prez. 'We moeten daar vooral naar de zware operaties kijken hoe we ons organiseren. Op spoed wordt het nu ook wat rustiger wat covid-19 betreft. Daar is er wat meer marge om patiënten uit andere ziekenhuizen te aanvaarden op vlak van transfers. Terwijl dat tot nu toe niet het geval was. We moeten er toch rekening mee blijven houden dat er gewone patiënten doorstromen naar intensive care. Op dat vlak is er nog geen verandering van de organisatie van grote chirurgische ingrepen.' (Belga)