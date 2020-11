In woonzorgcentrum Ter Melle in Heule bij Kortrijk zijn twee op de drie bewoners besmet. Dat bevestigt schepen van Zorg Philippe De Coene maandag. In het woonzorgcentrum is voorlopig geen bezoek meer toegelaten. Vijf bewoners zijn er intussen overleden.

Het woonzorgcentrum in Heule kampt met een zware uitbraak van het coronavirus. Ongeveer twee op drie bewoners is er besmet. 'Het is het enige woonzorgcentrum van Zorg Kortrijk dat zo'n uitbraak kent. De andere vier hebben slechts een beperkt aantal besmettingen', zegt bevoegd schepen De Coene. In de woonzorgcentra van zorg Kortrijk zijn in totaal 98 inwoners besmet. Daarvan zijn 62 besmettingen in het woonzorgcentrum in Heule.

Van de momenteel 62 besmette bewoners, hebben er slechts vier symptomen. 'Dat kan natuurlijk snel veranderen. We betreuren in het woonzorgcentrum in Heule al vijf overlijdens. In totaal waren er bij Zorg Kortrijk al negen overlijdens.'

Volgens de schepen is de uitbraak in Heule wellicht te wijten aan het laat binnenkomen van testresultaten. 'Uit de eerste testronde in Heule kwamen amper positieve besmettingen. Op resultaten van de tweede testronde moesten we vier à vijf dagen wachten. Zo is het moeilijk om een goed beleid te voeren en besmettingen te beperken. In die vijf dagen zijn wellicht veel besmettingen gebeurd maar het blijft raden naar de oorzaak', aldus De Coene.

Door de uitbraak is bezoek in woonzorgcentrum Ter Melle al een week geschorst. 'We kunnen geen risico's nemen, maar we hopen dat de situatie snel verbetert.' In andere woonzorgcentra wordt voor bezoek de sneltest gebruikt. 'Wie dat wil kan zich met een sneltest laten testen en veel mensen zijn daartoe bereid. Het grootste deel is negatief.' (Belga)