In Nederland heeft de regering dinsdag nieuwe beperkende maatregelen aangekondigd om de coronapandemie in te dijken.

Anderhalve meter afstand wordt weer de basisregel en het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Het devies wordt nu: werk minimaal de helft van de tijd thuis. Verder adviseert de ontslagnemende regering om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk gebruik van het openbaar vervoer te te maken, meldde de openbare omroep NOS.

De locaties waarvoor het coronatoegangsbewijs nodig is, worden uitgebreid. De pas gaat in de horeca ook op buitenterrassen gelden. Ook op doorstroomlocaties gaat de pas in, bijvoorbeeld in musea en sportscholen. Daarnaast worden mondmaskers verplicht in publiek toegankelijke locaties, zoals overheidsgebouwen en winkels. Het hoger onderwijs valt hieronder, maar ook op de stations en op de perrons moeten weer mondmaskers worden gedragen. Op plekken waar het coronatoegangsbewijs verplicht is, hoeft er geen.

De regering zal een wetswijziging in gang zetten waardoor werkgevers een coronatoegangsbewijs kunnen vragen aan hun personeel en het personeel dat moet laten zien. Nu mag een werkgever dat wel vragen, maar hoeft de werknemer geen antwoord te geven. De regering noemt de horeca en de zorg als voorbeeld. In de zorg wil de regering de coronapas ook kunnen invoeren voor bezoekers. Maar de regering wil de wetswijziging ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken. Ook mensen onder de 60 jaar kunnen op den duur een boosterprik krijgen.

De regering neemt ook het advies van de Gezondheidsraad over dat 60-plussers en mensen die wonen in een zorginstelling de komende maanden een extra coronaprik kunnen krijgen. De Gezondheidsraad zegt dat de vaccins goed werken, maar dat er ook aanwijzingen zijn dat de effectiviteit van de vaccins bij oudere mensen iets afneemt.

In december start de boostervaccinatie voor alle mensen van 80 jaar en ouder die naar een locatie van de Gemeentelijjke Gezondheidsdiensten kunnen komen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een eigen medische dienst.

Vanaf januari worden vervolgens mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eerst een uitnodiging krijgen. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

Premier Mark Rutte dreigde met nieuwe maatregelen op 12 november indien het tij niet keert.