De gemeente Willebroek trekt de zaterdag aangekondigde maatregel om tijdelijk een avondklok vanaf 22 uur in te voeren in het centrum weer in. Dat zegt het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) na overleg met de Willebroekse burgemeester Eddy Bevers (N-VA). De overige overlastmaatregelen blijven wel gewoon van kracht, klinkt het, en Somers steunt Bevers ook daarin.

Tegen de avondklok kwam uit verschillende hoeken protest, onder meer omdat de maatregel niet zozeer bedoeld was om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan - zoals bij de federaal ingestelde avondklok wel het geval is - maar wel tegen de hardnekkige overlast door een aantal jongeren. Antwerps gouverneur Cathy Berx liet woensdag weten dat ze zou laten onderzoeken of de maatregel wel proportioneel was en er geen alternatieven mogelijk waren.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) had intussen overleg met burgemeester Bevers en die laatste liet volgens het kabinet van Somers nu weten dat de avondklok al weer geschrapt wordt. 'De overige maatregelen zoals een samenscholingsverbod blijven wel van kracht', stelt de woordvoerder van Somers. 'De minister steunt hem ook in zijn kordate aanpak van de overlast.'

De gemeente Willebroek kampt al even met overlast door jongeren, die onder meer de coronaregels met de voeten treden en de rust verstoren door knalbommetjes te gooien. Burgemeester Bevers werd ook op straat lastiggevallen en geduwd. In de politieverordening die de ordediensten meer slagkracht moet geven om de overlast te bestrijden, was/is naast de avondklok onder meer sprake van een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en een vervroegd sluitingsuur voor handelszaken in het centrum en van een algemeen verbod op het bezit van knalbommetjes op het openbaar domein.

Het gemeentebestuur bevestigt dat de avondklok weer gelijkgesteld wordt met de federale coronaregels - ze gaat vanaf nu dus pas om middernacht in - maar heeft het over een aanpassing na een 'positieve tendens' in plaats van een antwoord op kritiek. 'Onze politie heeft de afgelopen dagen kosten noch moeite gespaard om de rust in onze gemeente te laten terugkeren en ze zijn daarin ook gelukt', zegt Bevers. 'Niet alleen ik als burgemeester maar ook, en dat is nog veel belangrijker, onze inwoners weten de herwonnen rust en kalmte te appreciëren. Onze inwoners moeten de winnaar worden in dit verhaal en niet het slachtoffer van overlast van enkele jongelingen.'

De lokale politie voerde sinds zaterdagavond al 150 controles uit in het afgebakende gebied waar de verordening van toepassing is. 'Vanuit deze inspanningen is er nu zicht op de betrokkenen en zijn individuele maatregelen mogelijk, ondersteund door een goede samenwerking met het parket en adequate aanpak ten aanzien van enkele individuen', klinkt het nog. 'Enkelen die een niet aflatende overlast veroorzaakten, werden opgepakt en sommigen onder hen werden reeds bestraft, terwijl anderen in afwachting van hun straf voorwaarden opgelegd kregen.' Het aantal overlastmeldingen zou al drastisch gedaald zijn, net als het aantal politionele vaststellingen van effectieve overlast in het straatbeeld.

De overige maatregelen blijven tot nader order gelden tot zondag 13 december, zij het met tussentijdse evaluatiemomenten. (Belga)