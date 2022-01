De oversterfte lag in 2021 minder hoog dan in het eerste coronajaar 2020. Vorig jaar zijn meer dan 111.000 sterfgevallen waargenomen. Volgens de berekeningen van Sciensano waren er 5.192 bijkomende sterfgevallen in 2021, of 4,9 procent meer dan de verwachte 106.197 sterfgevallen. Ter vergelijking: van 2015 tot 2019 bedroeg de oversterfte gemiddeld 2 procent per jaar. In 2020 liep de oversterfte procentueel op tot 17,5 procent. Dat meldt Sciensano woensdag in een analyse van de oversterfte in 2021 .

De oversterfte vorig jaar werd gekenmerkt door drie golven van de COVID-19-epidemie, een korte hitteperiode en de overstromingen van juli die samen 5.192 bijkomende sterfgevallen veroorzaakten. Tijdens de hitte tussen 16 en 19 juni werden 126 bijkomende sterfgevallen geteld. De overstromingen in ons land zorgden voor 58 bijkomende sterfgevallen, geeft Sciensano aan. In 2021 werd een ondersterfte waargenomen bij personen vanaf 85 jaar, hetzij 291 minder sterfgevallen dan verwacht (-0,6%), hoofdzakelijk bij de vrouwen in die leeftijdscategorie (397 sterfgevallen minder dan verwacht).

De oversterfte trof vooral de leeftijdsgroep van 65 tot 84 jaar met 4.905 bijkomende sterfgevallen (+11,1% oversterfte) en de leeftijdsgroep 15- 64 jaar met 1.320 bijkomende sterfgevallen (+9,1% oversterfte). Algemeen was de oversterfte bij mannen (+7,9%) hoger dan bij vrouwen (+3%). Het aantal bijkomende sterfgevallen bedraagt 2.643 in Vlaanderen (+4,3%), 2.826 in Wallonië (+7,9%) en 459 in Brussel (+5,7%). De ondersterfte bij personen vanaf 85 jaar is waargenomen in Vlaanderen (-0,2%) en Brussel (-3,0%) maar niet in Wallonië (+0,7%), aldus de tabellen die Sciensano woensdag publiceert. (Belga)