Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) onderstreept de oproep om niet in lange wachtrijen aan winkels te gaan staan. 'Als we nu allemaal nog snel snel gaan winkelen, gaat ook het virus zich snel snel verspreiden', zei ze zaterdagavond aan VRT NWS.

Zaterdag stonden er lange wachtrijen aan verschillende winkels, die vanaf maandag gesloten zullen zijn door de nieuwe maatregelen die de regering heeft beslist. Zondag vindt bovendien nog een koopzondag in Antwerpen plaats. 'Het is heel moeilijk de afweging te maken wat essentieel is en wat niet. Essentieel moeten we beschouwen als wat we dagdagelijks nodig hebben en we echt niet kunnen uitstellen', aldus de minister. Het ministerieel besluit is nog in de maak. 'We gaan ervoor zorgen dat winkels die gelijke producten hebben, gelijk worden behandeld.'

De minister ging ook in op de sluiting van vakantieparken, terwijl hotels wel open blijven. In die parken is het controleren van mensenstromen moeilijker dan in een gecontroleerde omgeving, zei ze in de VRT-studio. Mensen die een tweedeverblijf in zo'n park hebben, zouden daar wel nog heen kunnen gaan. 'We gaan proberen alle tweedeverblijvers op dezelfde manier te behandelen, om geen onderscheid te maken met mensen met een tweedeverblijf op een andere locatie.'

De minister benadrukte ook dat de politie op het terrein aanwezig is. 'Vandaag hebben we ook al ingrepen gezien op plaatsen waar wachtrijen te lang waren', klonk het. 'We vragen met aandrang om de regels te respecteren. We moeten ervoor zorgen dat we met z'n allen het virus tegenhouden.'