Het initiatief 'Sterker dan corona' is vandaag/donderdag afgetrapt, een campagne van verschillende bedrijven en media die de bevolking een hart onder de riem moet steken. Olympisch kampioene Kim Gevaert is de ambassadrice van het initiatief.

De initiatiefnemers willen naar eigen zeggen aan de hand van verschillende verhalen aantonen hoe iedereen al meer dan een jaar blijk geeft van uitzonderlijke kracht, creativiteit en doorzettingsvermogen om de crisis het hoofd te bieden. "De coronacrisis heeft niet enkel een impact op gezondheid, maar ook maatschappelijk, economisch en mentaal", luidt het. Met de campagne willen ze dan ook de motivatie van de bevolking en het herstel van het vertrouwen versterken.

"De hoofdrol in de campagne is weggelegd voor verhalen van mensen met een zeer diverse achtergrond die elk op hun manier de kracht hebben gevonden om met de coronacrisis om te gaan."

Ambassadrice Kim Gevaert ziet het alvast zitten: "Iedereen is al meer dan een jaar lang ongelofelijk sterk en creatief geweest. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we dit ook in de toekomst kunnen blijven doen. We roepen iedereen op om ervoor te blijven gaan. Samen komen we er wel, we laten niemand achter. Motivatie is een werkwoord. Zo bouwen we allemaal samen aan het herstel van morgen".

'Sterker dan corona' is de komende weken te ontdekken in kranten, magazines, radio, tv, affichage en sociale media. Iedereen wordt opgeroepen om op sociale media te delen wat hun 'kracht' is onder de hashtag #sterkerdancorona. Meer info op www.sterkerdancorona.be.