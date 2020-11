Vlaanderen heeft 4 miljoen antigene sneltests gekocht en wil die inzetten in de woonzorgcentra. Donderdag leek het er even op dat de Taskforce Testing daar anders over beslist had maar volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zullen de sneltests wel kunnen worden gebruikt in de woonzorgcentra, zo staat te lezen in De Standaard. Wanneer ze ingezet zullen worden, wordt nog besproken, meldt zijn woordvoerder aan Belga.

In de communicatie van het ­Coronacommissariaat klonk het donderdagavond zo: 'Het is ­momenteel alleen aangeraden om antigene sneltests in te zetten in collectiviteiten met een laag risicoprofiel, dus nog niet in woon­zorgcentra of zorginstellingen, waarvoor PCR-tests als gouden standaard worden behouden.'

Voor veel huisartsen die coördinerend en raadgevend arts zijn, staat het als een paal boven water dat de sneltests nuttig zijn in een zorgcontext. Veel artsen, verbonden aan woonzorcentra, hebben zelf al sneltests gekocht of hebben dat aangeraden aan directies van zorginstellingen. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zegt nu dat er wél sneltests kunnen worden gebruikt in de woonzorgcentra.

Volgens zijn woordvoerder Steffen Van Roosbroeck is dat niet in strijd met wat donderdag binnen de Taskforce Testing is afgesproken. 'Wij hebben dit zo begrepen. De sneltests zullen in woonzorgcentra en andere zorginstellingen worden gebruikt in combinatie met de PCR-tests. Als na een paar weken zou blijken dat beide tests even effectief zijn, kunnen sneltests ook worden ingezet zonder bevestiging van de PCR-test.'

De sneltests worden ten vroegste volgende week verwacht. Een deel ervan zal naar de zorginstellingen kunnen gaan. Hoe ze worden verdeeld, is nog niet uitgemaakt. (Belga)