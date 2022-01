'We zitten nog steeds volop in de vijfde golf van het coronavirus en de piek is voorlopig nog niet in zicht." Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd tijdens een persconferentie over COVID-19. Zowel maandag, dinsdag als woensdag zullen er meer dan 60.000 nieuwe besmettingen bevestigd zijn, 'en het werkelijke aantal besmettingen ligt nog een veelvoud hoger'.

Volgens de viroloog wijzen de scenario's erop dat de piek voor de ziekenhuizen mogelijk eind januari of begin februari bereikt zal worden. Momenteel versnelt het aantal ziekenhuisopnames vanwege COVID-19 nog, tot momenteel gemiddeld 255 per dag of 39 procent meer dan een week geleden. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2.736 COVID-patënten (+34 procent). Maar, zo zei Van Gucht, 'de ziekenhuiscijfers zitten nog altijd in het meest optimistische scenario en de situatie blijft op dit ogenblik beheersbaar' voor de ziekenhuizen.

Goed nieuws is dat de verhouding tussen het aantal besmettingen en hoeveel mensen er in het ziekenhuis belanden, duidelijk gedaald is. 'Sinds het begin van de vaccinatiecampagne is de hospitalisatiegraad geleidelijk aan en gradueel afgenomen', zo zei Van Gucht. Voor de vaccinaties werd 5 tot 8 procent van de besmette mensen in het ziekenhuis opgenomen, nu is dat gedaald tot minder dan 1 procent. En van diegenen die in het ziekenhuis worden opgenomen, belanden er ook minder op intensieve zorg: nu is dat ongeveer 11 procent, in de derde golf liep dat nog op tot 25 procent. 'De relatief mildere verloop van de vijfde coronagolf is te danken aan de opgebouwde immuniteit, en mogelijk ook aan het mildere karakter van de omikronvariant', aldus nog Van Gucht. Maar, zo waarschuwde hij, ook omikron kan ernstige en soms zelfs dodelijke ziekte veroorzaken. (Belga)