In de zeven dagen tot en met zondag 11 april zijn in België dagelijks gemiddeld 254 patiënten met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Het gaat om een lichte daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande week. Er lagen zondag 899 COVID-patiënten op intensieve zorg, een stijging met 8 procent op weekbasis. Dat blijkt maandag uit het dagelijkse rapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus blijft in dalende lijn gaan. In de week van 2 tot en met 8 april ging het om gemiddeld 3.558 gevallen per dag, een vijfde minder dan in de zeven dagen ervoor. Er werden wel 29 procent minder tests uitgevoerd (45.200) en de positiviteitsratio steeg licht tot 8,9 procent (+ 1,1 procent). Het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft voorlopig wel nog licht stijgen. Het gaat om 3.084 COVID-19-patiënten (+6 procent), van wie 899 op de afdelingen intensieve zorg en van wie 540 patiënten ademhalingsondersteuning nodig hadden.

De voorbije zeven dagen is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 162, waarvan 68 bijkomende op intensieve zorg. Vijfenveertig procent van de erkende IZ-bedden in België is bezet door COVID-19 patiënten. In het Brussels gewest is dat 51 procent. De druk is het grootst in de provincies Namen (56 pct), Henegouwen (52), Luxemburg en Oost-Vlaanderen (beide 51 pct). Luik (33 pct) en Vlaams-Brabant (31 pct) hebben de ruimste marge. Het aantal overlijdens neemt nog fors toe.

In de week van 2 tot en met 8 april werden 302 sterfgevallen gerapporteerd: 136 in Vlaanderen, 109 in Wallonië en 57 in Brussel. Dat komt neer op dagelijks gemiddeld 43,1 overlijdens aan COVID-19, of 47 procent meer dan in de voorgaande week. Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België 925.476 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In totaal tekende ons land 23.473 sterfgevallen op.

De positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het totaal aantal testen) bedraagt 8,9 procent (+ 1,1 pct). Dat bijna 9 op de 100 afgenomen testen positief zijn, wijst er op dat er veel virus in omloop is.

Het reproductiegetal op basis van het aantal ziekenhuisopnames staat op 0,99. Als de R-waarde lager is dan 1, krimpt de epidemie. In totaal hebben 1.855.977 personen (van wie 1.068.164 65-plussers) een eerste dosis van een vaccin toegediend gekregen. Dat is 20,2 procent van de volwassen bevolking. Daarvan hebben 620.032 personen (waarvan 211.936 van 65 jaar en ouder) een tweede dosis gekregen, of 6,7 procent van de volwassen bevolking. (Belga)