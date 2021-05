De Franse Gemeenschapsregering heeft woensdag een akkoord bereikt over een hervorming van de schoolvakanties vanaf 2022. De zomervakantie voor het kleuteronderwijs, lager en middelbaar onderwijs wordt ingekort tot zeven weken, de herfst- en krokusvakantie zullen twee weken duren.

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek is van mening dat een zogenaamde coronapas kan ingezet worden bij het internationaal reizen en bij grote evenementen waar de afstandsregels niet altijd kunnen worden gehandhaafd, al worden daar wel bepaalde voorwaarden aan gekoppeld. Dat blijkt woensdag uit een nieuw advies van het comité omtrent de overgangsmaatregelen om vrijheidsbeperkingen af te bouwen.

Door de vaccinatiecampagne komt de coronapandemie in een nieuwe fase. Heel wat landen hebben daarom al een coronapas ingevoerd, die gevaccineerden een aantal privileges geeft. Ook de Europese Unie werkt aan een 'digitaal groen certificaat'. Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek vindt dat een coronapas als overgangsmaatregel ethisch verantwoord is, vooral voor buitenlandse reizen en grote evenementen, maar koppelt daaraan wel een aantal voorwaarden en aanbevelingen.

Als er gekozen wordt om de toegang tot bepaalde diensten of activiteiten te controleren met een coronapas, is het volgens het comité noodzakelijk dat de toepassing niet discrimineert. Dat kan door bijvoorbeeld ook te werken met een bewijs van een negatief testresultaat of testen snel en kosteloos ter beschikking te blijven stellen.

Verder moet de overheid erover waken dat de coronapas voor iedereen gelijk toegankelijk is, ook voor zij die kwetsbaar zijn of slachtoffer zijn van de digitale kloof. Ook moeten maatregelen tegen fraude en misbruik worden gehandhaafd. Het comité meent eveneens dat de 'grootste voorzichtigheid' is geboden en een maatschappelijk debat noodzakelijk is wanneer de overheid zou overwegen om een coronapas in te voeren voor dagdagelijkse activiteiten. 'De coronapas kan alvast niet gebruikt worden om de toegang tot voedingszaken, het leerplichtonderwijs en ziekenhuizen te regelen. In die gevallen kunnen beperkende maatregelen van toepassing blijven om elkaar te beschermen', klinkt het.

Tot slot pleit het comité ervoor dat gevaccineerden elkaar moeten kunnen ontmoeten, in het bijzonder in de private context, zonder veel bijkomende regels. Ook moet onderzocht worden of mensen die gevaccineerd zijn wat meer contact kunnen hebben met niet-gevaccineerde familieleden en vrienden. Verder kunnen binnen collectieve voorzieningen intern soepelere regels voor onderling contact worden ingevoerd, als blijkt dat voldoende personeelsleden en bewoners zijn ingeënt.

Het advies van het Belgisch Raad­gevend Comité voor Bio-Ethiek is niet bindend en geldt in de eerste plaats als een aanbeveling voor beleidsmakers. (Belga)