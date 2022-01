'Gezondheidsmedewerkers hebben twee jaar lang hun best gedaan om ons te beschermen, we moeten allemaal ons deel doen om hen te beschermen door ons te laten vaccineren en voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat we besmet raken of anderen besmetten', zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, woensdag op een online persconferentie over de coronapandemie.

'Hoewel vaccins zeer effectief zijn in het verhinderen van ziekte en overlijden, verhinderen ze de overdracht van het virus niet volledig. Meer overdracht betekent meer hospitalisaties, meer overlijdens, meer mensen die afwezig zijn op het werk, zoals leerkrachten en gezondheidsmedewerkers en meer risico op het ontstaan van een nieuwe variant, die besmettelijker en dodelijker is', zei Tedros nog.

Hij wees op de toenemende druk van de stijgende coronabesmettingen op 'al belaste en uitgeputte gezondheidsmedewerkers'.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro noemde de omikronvariant woensdag nog een 'welgekomen variant', omdat er zijn inziens nog niemand aan de gevolgen van een besmetting met die coronavariant overleden is. Dat sprak epidemioloog Michael J. Ryan, het hoofd van het WHO-team dat zich over covid-19 buigt, stellig tegen. 'Hoewel omikron minder ernstig is als individuele virusinfectie, betekent dat niet dat het een milde ziekte is. Er zijn mensen in ziekenhuizen over de hele wereld, op afdelingen intensieve zorgen, aan beademingsmachines, die naar lucht happen en die niet akkoord zouden zijn dat dit een milde ziekte is', zei Ryan. 'Geen enkel virus dat mensen doodt, is welkom.'

De WHO hamerde op het belang van de coronavaccins en de nodige voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen de pandemie. 'We hebben een keuze en die keuze is: draag een mondmasker, laat je vaccineren, doe alles wat je kan om dit te vertragen, zodat anderen de prijs niet betalen', zei epidemioloog Bruce Aylward. Toch hebben zeker 90 landen de vaccinatiedoelstelling van de WHO - om 40 procent van de bevolking volledig te vaccineren - nog niet bereikt. In 36 van die landen is minder tien procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

'Dat betekent dat gezondheidsmedewerkers, oudere mensen, mensen met onderliggende aandoeningen en mensen die de meeste risico's lopen, niet volledig gevaccineerd zijn', verduidelijkte epidemioloog en vaccinoloog Katherine O'Brien van de WHO. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van een lage vaccinatiegraad, stipte O'Brien aan. Niet alleen een beperkte vaccinvoorraad, maar ook een gebrekkige financiering, een zwak zorgsysteem of een zorgsysteem in een fragiele situatie, bezorgdheden van de bevolking over de vaccins en de mate waarin regeringen streven om de vaccinatiedoelstellingen te behalen, kunnen een rol spelen. Maar, zegt O'Brien, 'als de bevoorrading verzekerd en voorspelbaar is, vallen veel puzzelstukjes op hun plaats'. (Belga)